南韓政壇掀「血腥警報」！裴賢鎮慘遭未成年憤怒敲頭　朝野表態

▲身穿羽絨大衣、戴口罩的15歲少年拿石頭重擊裴賢鎮的監視器畫面曝光。（圖／CFP）

記者羅翊宬／編譯

南韓即將於今年4月進行總選，由全國民眾票選出下一屆國會議員。然而，隨著朝野兩黨愈加對立，如今也面臨「政治恐攻」的暴力問題，繼1月初共同民主黨黨代表李在明訪問釜山時遭男子割頸，才僅相隔3周，昨（25）日則有國民力量女國會議員裴賢鎮遭中學生拿石頭重擊頭部。

專家呼籲，國民力量、共同民主黨應停止兩黨競爭的政治惡習、停止激烈對立，才有可能讓民眾更加理性思考問題。

根據《韓聯社》，南韓共同民主黨黨代表李在明才於本月2日在釜山訪問時，慘遭具有特定政治傾向的67歲金姓男子持刀劃傷頸部，當場鮮血直流，沒想到才經過3周的時間，就又有國民力量的女性國會議員裴賢鎮慘遭年僅15歲的國中男學生拿石頭重擊頭部，隨著兩黨政治對立愈加激烈，朝野也對連續2次的暴力事件表態。

對於黨內女性國會議員遇襲的事件，同樣來自國民力量的南韓總統尹錫悅感到相當震驚，認為國會議員是由選民透過投票選出、具有代表性的政治人物，也因此政治人物遇上恐攻，便如同針對國民發動恐攻，「她應該飽受驚嚇，期盼她能早日康復」。

至於身為最大在野黨的共同民主黨，則要求制訂出一套特別手段應付。共同民主黨院內代表洪翼杓表示，「這很明顯是針對政治的恐攻！從今年初起便連續發生這種不幸的事件，黨內應該要拿出魄力。民主黨反對威脅民主主義的所有型態的恐攻，因此未來要擴大和民眾的合作空間，共同對抗仇恨感。」

針對近來一連串針對政治人物的暴行，知名犯罪心理分析師、又石大學犯罪心理學系教授裴相勳（音譯）指出，「這很有可能是在網路空間接觸許多政治議題，所偶然犯下的模仿犯罪。自從李在明遇襲後，產生出『行使暴力也沒差』的概念，像是犯罪的開關被打開。」