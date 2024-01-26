台海未來5年恐爆危機！　美智庫警告：須防範中共灰色地帶行動升級

▲中國解放軍藉軍演跨越台海中線，更闖入我24浬海域。（示意圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

美國華府知名智庫最近攜手台灣的智庫，針對未來數年中共侵台的可能性進行評估。專家們認為，雖然目前中國軍隊尚未具備武力侵台的實力，但未來5年恐將採取封鎖隔離行動，且今年以來有可能發生類似1996年台海危機的軍事演習，尤其軍演、海空侵擾、網路攻擊恐成為未來常態，因此台灣必須審慎應對。

綜合外媒報導，美國華府智庫戰略與國際研究中心（CSIS）與台灣國防安全研究院攜手評估中共侵台的可能性，多數專家認為儘管目前中共尚未具備武力侵台的能力，但從邏輯上來看，中共可能會先採取灰色地帶行動，包括軍事演習、戰機與軍艦繞台、網路入侵，接著則演變為隔離封鎖，進而削弱台灣的抵抗信心。

專家推估，中共正在評估灰色地帶行動對於台灣能產生何種功效，例如若能靠軍事演習、戰機軍艦繞台、網路入侵來換取推動台灣上談判桌的可能，則可以免去實施隔離封鎖台海的必要性；反之，若靠封鎖台海能削弱台灣的抵抗信心，則武力入侵則為非必要。

報導指出，自從蔡英文2016年擔任中華民國總統以來，中共在政治、心理、經濟、外交等領域上的灰色地帶行動逐漸升級，包括頻繁派遣軍機進入台灣防空識別區、軍機軍艦繞台巡航，這些帶威懾性的灰色地帶行動不僅在政治、經濟、外交上有協調行動，還可能被視為另一項重要的預備動作，因此台灣與美國不可輕忽中共行動的重要性，以避免中共採取更大膽、激進的措施。

專家強調，對抗中共的手段應更加多元，包括美國與其區域夥伴可以在台灣周邊海域保持平靜而持久的存在，英國、加拿大、澳洲、法國等國艦艇則持續通過台灣海峽，透過團結展現對軍事冒犯者的威懾訊號。

另外，研究還指出，中共可能採取海上封鎖策略，包括仿效胡塞武裝組織在紅海的封鎖方式，要求進出台灣的商船前往大陸港口受檢，防止向台灣運送武器。專家分析，美軍雖然能打贏反登陸戰鬥，但難以維持台灣的海運，因已提出對中國實施海上反封鎖的建議。