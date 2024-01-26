日機場人力不足「飛機飛不了」！地勤年薪低100萬日幣　殘酷現實曝

▲日本機場自疫情後面臨嚴重缺工問題。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

日本自新冠疫情解封後，湧入大量外國觀光客，各大機場卻因為疫情期間減少人力，導致觀光回溫後，地勤人員仍然不足，航班難以復航或增班，對重啟觀光帶來巨大影響。根據調查，日本機場地勤平均年薪為357萬日幣（約新台幣75.6萬元），但日本的平均年薪卻是458萬日幣（約新台幣97萬元），薪資福利低、工作量高，也成為地勤缺工的主要原因。

根據《日本新聞網》報導，日本各大機場出現地勤作業人員人力不足的問題，負責營運岡山縣多種交通設施的「兩備控股公司」指出，岡山機場自新冠疫情爆發後，已有超過40名地勤離職。

▲統計指出，日本地勤薪資偏低，導致無人願意投入相關產業。（圖／達志影像／美聯社）



隨著國內外的往來重啟，地勤人員嚴重不足，導致部分櫃台業務只能委託同集團的巴士公司員工代為執行。由於人力不足，每名地勤的工作量也因此增加。

除了地方機場外，成田機場也面臨相同問題。疫情解封後，國際線需求增加，各航空公司都提出增班申請，然而成田機場卻因為地勤人員人力不足，無法滿足各航空公司需求，導致出現「飛機飛不了」的慘況。

令人震驚的是，日本勞工平均年薪為458萬日幣（約新台幣97萬元），然而機場地勤人員的平均年薪卻只有357萬日幣（約新台幣75.6萬元），比一般人整整少了100萬日幣（約新台幣21萬元），薪資待遇過低、工作負荷量大，也是地勤難以找到新員工的主要原因。