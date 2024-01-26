女球迷入場遭保全「掐乳摸奶」搜身！　影片曝光超驚人

▲女球迷入場遭保全摸奶搜身。（圖／翻攝自X／@osasuo）



記者張方瑀／綜合報導

非洲國家盃（Africa Cup of Nations）從本月13日開始在象牙海岸舉行小組賽，但比賽場外的安檢動作卻引發爭議，當有女性球迷準備進場時，保全居然直接伸手掐乳狂捏，至少持續5秒才放人，但這些女球迷卻似乎早就習以為常。

前BBC記者歐巴尤瓦納（Osasu Obayiuwana）在社群網站X貼出這段畫面，內容可見女球迷準備進入球場時，主動抬起雙臂讓保全上下其手，保全先是將女球迷的雙乳捧起，用力掐了幾下後，再從胸部正中央狂捏，接下來就摸了全身後，才讓女球迷入場。

▲▼ 女球迷舉起雙手讓保全搜身。（圖／翻攝自X／@osasuo）



從曝光的畫面可以看到，每位女球迷至少被摸了5秒鐘，但她們似乎早就習以為常，臉上完全沒有露出任何不悅的表情，這也讓歐巴尤瓦納在貼文中直呼，「象牙海岸官方真的認為這樣可以？」

不少網友看到後也紛紛表示，「雖然是女保全，但這種方式還是不太好」、「應該可以有更好的方式來進行安檢」、「這種搜查方式真的太極端了」。