女球迷入場遭保全「掐乳摸奶」搜身！　影片曝光超驚人

記者張方瑀/綜合報導

非洲國家盃(Africa Cup of Nations)從本月13日開始在象牙海岸舉行小組賽,但比賽場外的安檢動作卻引發爭議,當有女性球迷準備進場時,保全居然直接伸手掐乳狂捏,至少持續5秒才放人,但這些女球迷卻似乎早就習以為常。

前BBC記者歐巴尤瓦納(Osasu Obayiuwana)在社群網站X貼出這段畫面,內容可見女球迷準備進入球場時,主動抬起雙臂讓保全上下其手,保全先是將女球迷的雙乳捧起,用力掐了幾下後,再從胸部正中央狂捏,接下來就摸了全身後,才讓女球迷入場。

從曝光的畫面可以看到,每位女球迷至少被摸了5秒鐘,但她們似乎早就習以為常,臉上完全沒有露出任何不悅的表情,這也讓歐巴尤瓦納在貼文中直呼,「象牙海岸官方真的認為這樣可以?」

不少網友看到後也紛紛表示,「雖然是女保全,但這種方式還是不太好」、「應該可以有更好的方式來進行安檢」、「這種搜查方式真的太極端了」。

How can the #Ivorian authorities think that this is okay? ???? #TotalEnergiesAFCON2023 cc: @AOuattara_PRCI pic.twitter.com/DzrUVrqIXt