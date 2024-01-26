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吐瓦魯大選今揭曉！國會16人牽動台灣邦交　專家：外交重大轉捩點

▲▼ 吐瓦魯國旗。（圖／CFP）

▲吐瓦魯選舉結果牽動地緣政治競爭。圖為吐瓦魯國旗。（圖／CFP）

記者張寧倢／編譯

台灣太平洋友邦吐瓦魯國（Tuvalu）今（26）日將舉行全國大選，選民將在8個選區各選出2名國會議員，對此，英國衛報25日指出，開票後16名新科議員將展開複雜的談判階段，形成國會派系，並推舉總理，其政治領導層可能決定台灣是否將失去另一個重要的邦交國，專家也認為這可能是外交政策重大變化的轉捩點。

據衛報報導，吐瓦魯人口略高於1.1萬人，選舉很少引起國際媒體關注，但隨著地緣政治競爭愈發激烈，中國在亞太地區的影響力不斷上升，吐瓦魯今年的大選比以往更受關注，選舉結果的影響也可能遠遠超出國界。

▲▼吐瓦魯總理拿塔諾（Kausea Natano）2023年12月2日在聯合國COP28氣候峰會上發表演說。（圖／達志影像／美聯社）

▲吐瓦魯現任總理拿塔諾（Kausea Natano）2023年12月2日在聯合國COP28氣候峰會上發表演說。（圖／達志影像／美聯社）

吐瓦魯大選方式

吐瓦魯沒有政黨，所有候選人都是獨立參選，一共有8個選區，每個選區將當選2席國會議員，但許多選區的合格選民只有不到1500人，且各選區的當選與敗選者往往只有不到幾票之差。計票工作在投票結束數小時後完成，選舉結果預計於26日當晚揭曉。

吐瓦魯選後將進入複雜的談判協商階段，16名新當選的議員將在這個階段形成派系，人數最多的派系將在幾天內組成政府，並且推選新任總理。因此，即使現任總理拿塔諾（Kausea Natano）成功在首都富那富提（Funafuti）選區再次當選，也可能因為未獲其他議員支持而失去國家領導大位。

▲▼吐瓦魯財政部長潘恩紐（Seve Paeniu）。（圖／路透）

▲吐瓦魯財政部長潘恩紐（Seve Paeniu）是首名表態選後可能改變與台灣關係的議員。（圖／路透）

有人喊挺台、有人表態檢討對台關係

幾天前，吐瓦魯財政部長潘恩紐（Seve Paeniu）曾向路透社表示，選後將重新審視與台灣的外交關係，以確保對國家最有利的外交政策。對此，台灣外交部表示，言論屬於個人政治主張，背後顯然有中國因素的影響，並不代表吐國官方立場。

但衛報指出，事實上，潘恩紐也在爭取總理職位，由於他所屬努庫萊萊島（Nukulaelae）選區候選人只有2位，因此他幾乎已經篤定當選。潘恩紐說，他已經開始與其他候選人談判，試圖鞏固自己的領導地位。

▲▼ 吐瓦魯前總理索本嘉（Enele Sopoaga）。（圖／達志影像／美聯社）

▲吐瓦魯前總理索本嘉（Enele Sopoaga）明確表示，認為應該維持與台灣的外交關係。（圖／達志影像／美聯社）

反對派領導人索本嘉（Enele Sopoaga）曾在2013年至2019年擔任吐瓦魯總理，但在2019年選舉中輸給拿塔諾，目前正在爭取第二屆總理任期。過去也曾擔任過吐瓦魯駐台大使的索本嘉向衛報表示，他強烈認為吐瓦魯應繼續承認台灣是一個主權獨立國家（state）與友邦（diplomatic friend）。

智庫專家怎麼看

澳洲智庫洛伊研究所（Lowy Institute）太平洋島嶼事務研究員Mihai Sora表示，自2016年以來，全球各國加速放棄對台灣的支持，並轉向中國，而選舉往往是新政府「外交政策出現重大變化」的轉捩點，「台灣政府將非常擔心這（選舉）可能帶來另一次潛在變化，可能導致台灣再度失去一個外交夥伴，而台灣在全球的外交夥伴已經越來越少。」

▲▼我太平洋友邦吐瓦魯（Tuvalu）26日舉行選舉。（圖／路透）

▲我太平洋友邦吐瓦魯（Tuvalu）26日舉行選舉，富那富提一名男子正在投票。（圖／路透）

吐瓦魯與澳洲之爭

吐瓦魯2023年11月與澳洲簽署移民與安全條約，協議尚未得到兩國批准，並且在吐瓦魯國會引發激烈辯論。索本嘉表示，若他當上總理，他將廢除這項單方面要求吐瓦魯做出承諾的協議，「澳洲根本沒有給出任何承諾。」

不過，在與澳洲談判中發揮重要作用的潘恩紐澤表示，若他當選總理，將繼續支持該條約並確保生效。潘恩紐表示，將對爭議部分「些微修改」，但他認為「這是需要與澳洲談判的事。」

報導指出，具爭議的部分是，若吐瓦魯希望與其他國家簽署安全或防務協議，必須要吐瓦魯與澳洲雙方都同意。智庫專家Mihai Sora說，這對澳洲來說是潛在的壓力點（stress point），「某方面來說這是吐澳外交的緊張時刻，但我預計，無論誰當選，新政府都會審查這項協議。」

►吐瓦魯財長：26日大選後將「重新審視」與台灣邦交關係

►吐瓦魯財長曝選後「重審台灣關係」　外交部揭中國因素

►傳吐瓦魯選後斷交　美國務院：鼓勵各國擴大與台往來

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