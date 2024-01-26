快訊／美史上首名「氮氣處決」死囚伏法　逐漸缺氧窒息亡

▲美國阿拉巴馬州的一間注射死刑室。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

美國阿拉巴馬州宣布，58歲死囚史密斯（Kenneth Smith）已經接受「氮氣缺氧」（nitrogen hypoxia）處決，成為該國史上第一名藉此方式伏法的死囚。這是一種備受爭議的全新處刑方式，使用100%氮氣取代囚犯呼吸的空氣，逐漸剝奪體內氧氣，使其窒息死亡，卻被批評可能造成過度痛苦及折磨。

美聯社等外媒報導，美中時間25日晚間8時25分，史密斯在阿拉巴馬州監獄宣告死亡，透過面罩吸入純氮氣，導致缺氧。死刑原本預計晚間6時就要進行，但美國最高法院考量到其最後一次上訴而推遲，將近晚間8時才批准執行。

史密斯原本要在2022年接受毒劑注射（Lethal Injection），卻因為遲遲找不到靜脈而暫緩。根據阿拉巴馬州懲教署，他在氮氣處決的前一天吃很少，25日享用了最後一頓晚餐，菜色包括牛排、薯餅和雞蛋。

1988年3月，史密斯接受聘僱，協助當地傳教士殺害其妻子森內特（Elizabeth Sennett），被捕後判處死刑。那名牧師早已外遇，並且替老婆保了高額保險金，卻在遭到調查後自殺。

▲史密斯2022年接受毒劑注射卻失敗，2024年1月25日伏法。（圖／達志影像／美聯社）



此前，史密斯的律師團隊多次上訴，主張在2022年首次嘗試失敗後，又對史密斯進行第二次處決，違反美國憲法保護人民免於殘酷及非常規懲罰的規定。不過，美國最高法院24日駁回上訴，阿拉巴馬州檢察總長馬歇爾（Steve Marshall ）也曾表示，州政府「相信處決與期待已久的正義將會按計畫進行。」

至於死者的兒子們也支持死刑，宣稱史密斯「要為他對我們母親做的事情付出代價」。但他們也指出，新處決方式的討論，模糊了案情焦點。

CNN及路透社等外媒報導，史密斯法律團隊及批評人士指出，氮氣缺氧是一種很新的處決方式，很可能出錯。非營利組織「平等正義倡議」（Equal Justice Initiative）質疑，該州多次處刑失敗，根本沒有能力執行死刑，而且史密斯第一次注射失敗後，應該獲得赦免。

氮氣處決具有不少爭議，一些人認為死亡過程將毫無痛苦，另一些人則對此抱持懷疑態度。聯合國一組專家團隊本月才對此提出擔憂，稱氮氣處決將「導致痛苦且羞辱性的死亡」。

目前為止，氮氣處決只在阿拉巴馬州、奧克拉荷馬州、密西西比州批准通過。阿拉巴馬州宣稱，這可能是史上「最人道」的處刑方式，成為迄今唯一制定出處刑規範的州，卻以安全考量為由，大量編輯與塗改公布內容，挨批試圖隱匿關鍵細節，逃避民眾監督。