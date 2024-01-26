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美巨乳女優身亡！曾拍過「史上成本最高A片」　警破門見男女雙屍

▲▼美國色情女星Jesse Jane於2024年1月24日被發現死亡，享年43歲。（圖／翻攝自IG／thejessejane）

▲美國色情女星Jesse Jane被發現與男友一同陳屍住處。（圖／翻攝自IG／thejessejane）

記者張寧倢／綜合外電報導

美國豔星Jesse Jane曾經演出色情電影史上成本最高的系列電影，後來成功跨界進入美國主流演藝圈，最後決定創業賣性玩具，淡出螢光幕。然而，奧克拉荷馬州警方24日上午前往她的住所，才發現她陳屍屋內，疑似是因為吸毒過量而亡，享年43歲。但警方強調，死因仍在調查中。

根據紐約時報報導，奧克拉荷馬州摩爾市（Moore）警局中尉佛朗科（Francisco Franco）表示，24日上午警方對Jesse Jane與男友同居的住宅進行社福檢查時，發現兩人已經死亡，初步判斷是使用藥物過量，但死因仍在調查中。

美國娛樂媒體TMZ報導，目前尚不清楚Jesse Jane與她男友的死亡時間，但死亡顯然與毒品有關。當地電視台KOCO TV則指出，現場的物質已被送往實驗室進行檢驗。

▲▼美國色情女星Jesse Jane於2024年1月24日被發現死亡，享年43歲。（圖／翻攝自IG／thejessejane）

▲Jesse Jane於2024年1月24日被警方發現已經死亡，享年43歲。（圖／翻攝自IG／thejessejane）

紐時指出，Jesse Jane於1980年出生在德州沃思堡（Fort Worth），本名為Cynthia Ann Howell。她生前受訪時表示，18歲以優異成績從高中畢業後，她先是當過模特兒，後來在知名的連鎖美式餐廳Hooters擔任服務生，並且參加選美比賽。直到2003年，她與成人電影工作室簽約，並於色情片《Beat the Devil》首次亮相。

紐時報導，她的代表作是《Pirates》（海盜）系列色情電影，她在其中飾演一群笨拙水手中的大副，並追擊邪惡的海盜。從2005年的首集就花費100萬美元製作，2007年拍攝的續集《Pirates II: Stagnetti’s Revenge》更是斥資800萬美元（現折合新台幣約2.5億元），與當時色情行業的低成本電影相比，獲得相當大的關注。

▲▼美國色情女星Jesse Jane於2024年1月24日被發現死亡，享年43歲。（圖／達志影像／newscom）

▲2005年出席色情片《Pirates》宣傳活動時的Jesse Jane。（圖／達志影像／newscom）

Jesse Jane曾在訪問中說，「我進入色情行業的時機點恰到好處，當時成為色情明星很不錯。名氣很大，很迷人，當你走進一個空間，回頭率很高。每個人都知道你是誰，因為他們實際上必須購買你的產品或DVD等所有作品。色情片很下流，但每個人都愛看。」但她後來說，「網路扼殺了這個行業。現在唯一能引起注意的是那些追求衝擊震撼感受的人。」

▲▼美國色情女星Jesse Jane於2024年1月24日被發現死亡，享年43歲。（圖／翻攝自IG／thejessejane）

▲Jesse Jane後來大約在2017年淡出螢光幕。（圖／翻攝自IG／thejessejane）

高畫質攝影機普及化之後，Jesse Jane重新做了隆乳手術，因為在清晰的影像中她的乳房線條看起來很怪異。後來她成功跨足美國主流電視圈，在Playboy頻道主持了2個知名節目，還曾經登上《The Tonight Show》等重要的電視節目，以及飾演HBO電視劇等。另外，她也在2007年就退出了色情產業，開始轉向創立自己的性玩具品牌。

2017年完全淡出螢光幕後，Jesse Jane就搬回了奧克拉荷馬州。她2009年受訪時說，她把拍色情電影的表演視為一種工作，「你必須把它當做一份職業來看待，我是一個母親，擁有家庭。你知道，我買了棟房子，這就是我支付帳單的方法。」

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