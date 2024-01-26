北海道滑雪勝地「住宿破百萬日圓」　歐美客暴增狂喊：不算貴

記者張方瑀／綜合報導

日本北海道是知名滑雪勝地，近年來當地的「新雪谷町」成功復甦，尤其在新冠肺炎疫情結束後，吸引大量遊客，讓當地旅館數量暴增，連帶餐飲和住宿價格也跟著飆漲，有些餐廳賣的牛丼一碗要價2000日圓，高級住宿一晚甚至高達170萬日圓，但仍無法澆熄外國旅客的興致。

根據TBS NEWS DIG報導，新雪谷町（又譯為二世古町）距離札幌約車程2小時、電車3小時，許多外國遊客會選擇自駕前往，在泡沫經濟時期是非常受到日本人歡迎的滑雪勝地，但隨著泡沫經濟結束，當地旅遊也逐漸沒落。

▲北海道「新雪谷町」在新冠肺炎疫情結束後，吸引大量遊客。（圖／CFP）



近年新雪谷町的居民為了重振觀光，特別成立「東亞觀光客招引協議會」，由町公所與町民各出資50％將觀光協會股份化，有效整合飯店和旅行社，並以台灣、香港旅客為主，並向歐美國家推廣，結果讓新雪谷町的海外知名度大增。

新雪谷町最大的魅力，就在於冬季下雪時的「Japow」，這個字是「Japan」和「PowderSnow」的合稱，是指日本特有的細雪，能夠讓滑雪時的浮游感體驗更好，而新雪谷町在每年12月至3月都會持續降雪，讓旅客能夠長時間享受滑雪。

▲北海道「新雪谷町」滿街都是歐美觀光客 。（圖／CFP）



隨著觀光客增加，當地旅館數量也從2019年3月底的550家，增加至2023年底的840家，不過住宿和飲食費用也隨之飆漲，甚至出現每晚住宿要價170萬日圓（約台幣36.6萬元）、每碗牛丼飯高達2000日圓（約台幣430元）的離譜價格，但來訪的歐美旅客表示，以滑雪勝地的價格來說，這樣並不算太貴。

除此之外，也有許多外國人選擇到當地念語言學校或打工度假，預計當地2024年的留學人數會達到650人以上；目前在當地滑雪場、旅館打工度假的人數也是新冠疫情前的1.5倍，最高薪資約在每小時1400日圓（約台幣301元），比其他地區高了200日圓（約台幣43元）左右。