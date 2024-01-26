　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

北海道滑雪勝地「住宿破百萬日圓」　歐美客暴增狂喊：不算貴

記者張方瑀／綜合報導

日本北海道是知名滑雪勝地，近年來當地的「新雪谷町」成功復甦，尤其在新冠肺炎疫情結束後，吸引大量遊客，讓當地旅館數量暴增，連帶餐飲和住宿價格也跟著飆漲，有些餐廳賣的牛丼一碗要價2000日圓，高級住宿一晚甚至高達170萬日圓，但仍無法澆熄外國旅客的興致。

根據TBS NEWS DIG報導，新雪谷町（又譯為二世古町）距離札幌約車程2小時、電車3小時，許多外國遊客會選擇自駕前往，在泡沫經濟時期是非常受到日本人歡迎的滑雪勝地，但隨著泡沫經濟結束，當地旅遊也逐漸沒落。

▲▼北海道「新雪谷町」滿街都是歐美觀光客 。（圖／CFP）

▲北海道「新雪谷町」在新冠肺炎疫情結束後，吸引大量遊客。（圖／CFP）

近年新雪谷町的居民為了重振觀光，特別成立「東亞觀光客招引協議會」，由町公所與町民各出資50％將觀光協會股份化，有效整合飯店和旅行社，並以台灣、香港旅客為主，並向歐美國家推廣，結果讓新雪谷町的海外知名度大增。

新雪谷町最大的魅力，就在於冬季下雪時的「Japow」，這個字是「Japan」和「PowderSnow」的合稱，是指日本特有的細雪，能夠讓滑雪時的浮游感體驗更好，而新雪谷町在每年12月至3月都會持續降雪，讓旅客能夠長時間享受滑雪。

▲▼北海道「新雪谷町」滿街都是歐美觀光客 。（圖／CFP）

▲北海道「新雪谷町」滿街都是歐美觀光客 。（圖／CFP）

隨著觀光客增加，當地旅館數量也從2019年3月底的550家，增加至2023年底的840家，不過住宿和飲食費用也隨之飆漲，甚至出現每晚住宿要價170萬日圓（約台幣36.6萬元）、每碗牛丼飯高達2000日圓（約台幣430元）的離譜價格，但來訪的歐美旅客表示，以滑雪勝地的價格來說，這樣並不算太貴。

除此之外，也有許多外國人選擇到當地念語言學校或打工度假，預計當地2024年的留學人數會達到650人以上；目前在當地滑雪場、旅館打工度假的人數也是新冠疫情前的1.5倍，最高薪資約在每小時1400日圓（約台幣301元），比其他地區高了200日圓（約台幣43元）左右。

ET快訊
上億房產被過戶！　屋主全不知
LINE Pay暴漲126%！　鄉民喊「1人1股」參戰
快訊／日月潭10警包圍狂吼！　他坐賓士頭手伸窗外
郵局經理遭砍傷畫面曝！　白領染鮮血
胡瓜依偎丁柔安　呼籲江大成跟熊霓應該出面
快訊／日月潭落網！　男開賓士搶劫、放火燒郵局
「新冠開始大流行了」　門診急診一堆！網驚：這幾天狂咳
快訊／放火燒郵局！　開賓士逃離畫面曝
快訊／民眾黨邀藍綠來報告　民進黨團回應了
快訊／丟汽油彈搶郵局！　歹徒特徵曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

吐瓦魯大選今揭曉！國會16人牽動台灣邦交　專家：外交重大轉捩點

南韓美女議員遇襲「腦震盪」　15歲兇嫌身分曝！曾拿甩炮丟同學

麥當勞新概念店夯爆！美CosMc's開幕首月　客流量是傳統分店2倍多

友邦吐瓦魯大選登場　總理候選人：應繼續承認台灣

YouTube爆「閃退災情」　Android用戶留言區、資訊欄也不能看

狼父得知「17歲女兒交男友」怒性侵！　14年前曾打死二女兒

經濟學人：中國開闢外交新戰線　恐建立侵台依據

傳中國施壓伊朗約束葉門叛軍　否則波及雙邊貿易

北海道滑雪勝地「住宿破百萬日圓」　歐美客暴增狂喊：不算貴

台海未來5年恐爆危機！　美智庫警告：須防範中共灰色地帶行動升級

花蓮惡火！5歲姐急求助鄰居　父奔醫院找兄妹：心裡有底了

割頸案國三生今告別式　同學含淚放氣球升空送行

25歲美女助詐團撈1.8億　擁七期豪宅、豪車代步

中文字都是有邊讀邊？　「氵」+「去」→怎麼唸

超強新祕神手改造新娘　精緻混血臉！老公：太美

約好陽明山追雪...被同學放鳥　15歲弟走8hrs到淡水全濕求助

奪命影片曝！黃牌重機對撞左轉小黃　22歲女騎士噴飛落地亡

女分享飛澳洲打工收支　生活開銷2萬台幣搞定！

郭昱晴談賀瓏風波：主持人必須出來　郭子乾給建議「節目避談4話題」

大胃王開箱夏慕尼全品項！　狂續炒飯50碗、麵包吃到飽

吐瓦魯大選今揭曉！國會16人牽動台灣邦交　專家：外交重大轉捩點

南韓美女議員遇襲「腦震盪」　15歲兇嫌身分曝！曾拿甩炮丟同學

麥當勞新概念店夯爆！美CosMc's開幕首月　客流量是傳統分店2倍多

友邦吐瓦魯大選登場　總理候選人：應繼續承認台灣

YouTube爆「閃退災情」　Android用戶留言區、資訊欄也不能看

狼父得知「17歲女兒交男友」怒性侵！　14年前曾打死二女兒

經濟學人：中國開闢外交新戰線　恐建立侵台依據

傳中國施壓伊朗約束葉門叛軍　否則波及雙邊貿易

北海道滑雪勝地「住宿破百萬日圓」　歐美客暴增狂喊：不算貴

台海未來5年恐爆危機！　美智庫警告：須防範中共灰色地帶行動升級

100%全房貸「免頭期款」將成現實？　網友舉例：日本早就如此

葉慶元／立法院長選舉不合作 法案合作必成空

吐瓦魯大選今揭曉！國會16人牽動台灣邦交　專家：外交重大轉捩點

陸學者：台灣出現「疑獨世代」　有助台海形勢和平穩定

文化幣「藝文消費點」有餐飲？官方說明：適用複合式文創商店

持續低溫凍未條　慈濟志工寒冬送暖盼保溫

彰化塭仔漁港尾牙有喜事！　新船入海「擲吉」豪拋上噸麻糬、糖果

今尾牙必拜土地公！ 民俗專家曝「吃這2樣食物」爽發大財

寇乃馨投資寵物產業被坑　經理人「開911做排場」作帳虧空6千萬

找爸撒嬌惹到貓醋桶！　歐告慘被「超派喵拳」嚇出表情包：救狗喔

國際熱門新聞

發現台灣特有種新蟑螂！比你家裡的蟑螂還大

美史首例！「氮氣處決」死囚伏法

台灣2月「飛日本10機場」可在桃機預先通關

南韓吃播瘋「酥炸牙籤」　官方示警

嫌犯未成年！　韓美女議員遇襲「頭被砸20下」

2台灣人在菲律賓「持槍械、大麻」　最重恐終生監禁

馬紹爾群島突引發海嘯　巨浪灌入美軍基地

石川強震　無敵鐵金剛原稿未受損

「奇蹟雙胞胎」太美遭誤認AI繪圖！姊妹花身分曝光

土批准瑞典加入北約　美國就賣F-16

美股收高逾200點　標普四度創新高

川拜廝殺可能重演　川普民調領先6個百分點

餅乾未標含花生！25歲女舞者過敏性休克身亡

傳吐瓦魯選後斷交　美國務院：鼓勵各國擴大與台往來

更多熱門

相關新聞

日地勤不足殘酷原因曝！年薪比別人低100萬日幣　

日地勤不足殘酷原因曝！年薪比別人低100萬日幣　

日本自新冠疫情解封後，湧入大量外國觀光客，各大機場卻因為疫情期間減少人力，導致觀光回溫後，地勤人員仍然不足，航班難以復航或增班，對重啟觀光帶來巨大影響。根據調查，日本機場地勤平均年薪為357萬日幣（約新台幣75.6萬元），但日本的平均年薪卻是458萬日幣（約新台幣97萬元），薪資福利低、工作量高，也成為地勤缺工的主要原因。

美官員警告：北韓恐採「致命」軍事行動

美官員警告：北韓恐採「致命」軍事行動

台灣2月「飛日本10機場」可在桃機預先通關

台灣2月「飛日本10機場」可在桃機預先通關

白宮證實：日相岸田文雄4/10赴美國是訪問

白宮證實：日相岸田文雄4/10赴美國是訪問

南韓吃播瘋「酥炸牙籤」　官方示警

南韓吃播瘋「酥炸牙籤」　官方示警

關鍵字：

滑雪北海道新雪谷町日韓要聞

讀者迴響

熱門新聞

冰箱門準備關了！春節前上看30℃　專家：先冷死再熱死

羅淑蕾告郭新政盛竹如　有罪確定

LINE Pay掛牌首日狂飆81%　衝高至630元

發現台灣特有種新蟑螂！比你家裡的蟑螂還大

湖口爸帶女兒吃消夜遭砍傷

快訊／7-11開出2張千萬發票！

快訊／歹徒持開山刀搶劫　清水郵局經理受傷急送醫

屏東殺妻案　重判無期徒刑定讞

關鍵少數首戰！立院龍頭之爭　柯文哲下軍令：跑票開除黨籍

日本人就是不買特斯拉　馬斯克怒了

驚動習近平！雲南山崩44人全罹難

國三生遺體移火葬場　堂弟捧牌位悲慟跟隨

尾牙抽9990元螢幕喊「賤賣9000元」網超疑惑

男友老是偷上還自拍　酒店妹不忍了

E級暗黑張韶涵被抓了　生意太好被檢舉

更多

最夯影音

更多
花蓮惡火！5歲姐急求助鄰居　父奔醫院找兄妹：心裡有底了

花蓮惡火！5歲姐急求助鄰居　父奔醫院找兄妹：心裡有底了
割頸案國三生今告別式　同學含淚放氣球升空送行

割頸案國三生今告別式　同學含淚放氣球升空送行

25歲美女助詐團撈1.8億　擁七期豪宅、豪車代步

25歲美女助詐團撈1.8億　擁七期豪宅、豪車代步

中文字都是有邊讀邊？　「氵」+「去」→怎麼唸

中文字都是有邊讀邊？　「氵」+「去」→怎麼唸

超強新祕神手改造新娘　精緻混血臉！老公：太美

超強新祕神手改造新娘　精緻混血臉！老公：太美

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

限時抽!阿聯酋商務艙機票

限時抽!阿聯酋商務艙機票

阿聯酋航空杜拜商務艙機票+高級酒店住宿等好禮，總價值超過26萬元!等你來拿!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面