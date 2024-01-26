「2024最爛密碼出爐」駭客秒破解！　專家點名這些字別再用

▲許多人在各大網站及應用程式都使用簡單密碼，被駭風險極高。（示意圖／CFP，下同。）



記者吳美依／綜合報導

網路隱私專家懷斯（Jason Wise）公布今年最可能遭破解的15組密碼，只需要幾秒鐘就能破解，呼籲上榜網友立刻更換。他也建議人們別再使用數字組合，或者特定類別的字詞當作密碼，因為這些不但常見，還非常好猜。

2024年最常被使用的爛密碼

►123456

►123456789

►admin

►Qwerty

►welcome

►Password

►Password1

►p@ssw0rd

►12345

►Qwerty123

►1q2w3e

►12345678

►111111

►1234567890

►Q2w3e4r5t

懷斯建議，避免使用數字組合，例如「111111」、「123456」，或者生日、城市、食物、親友姓名、支持的運動隊伍名稱等。因為網路罪犯經常使用「暴力破解攻擊」（brute force attack），透過特殊軟體嘗試每一種字母、符號和常見單字的組合，強度較弱的密碼，只需要幾秒鐘就能破解。

根據每日郵報，他也坦言，「考慮到你每天需要使用多少組不同密碼，設定簡單或相同密碼是可以理解的」，但為了保護個資安全，「密碼越獨特，其他人越難破解。簡而言之，你需要避免最常見和最明顯的密碼。」

另外一個解決方案是使用密碼生成器（password generator），它會隨機生成一組包含數字、字母及特殊符號的密碼，長度更長、更難猜。不過，缺點是很難記住，此時可以考慮使用密碼管理器（password manager）輔助。