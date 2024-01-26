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巴勒斯坦平民「排隊領物資」遭以軍轟炸！　至少20人死亡、150傷

▲▼自去年10月7日以色列發動攻擊以來，已經造成至少2萬5900名住在加薩的巴勒斯坦平民死亡。（圖／達志影像／美聯社）

▲自去年10月7日以色列發動攻擊以來，已經造成至少2萬5900名住在加薩的巴勒斯坦平民死亡。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

由哈瑪斯（Hamas）控制的加薩衛生部指控，以色列軍方25日對加薩市（Gaza City）發動攻擊，造成20名正在排隊領取援助物資的巴勒斯坦人死亡，還有另外150人受傷。

根據CNN、路透社報導，加薩衛生部指控，以色列軍隊25日朝著正在領取援助物資的巴勒斯坦人開火，造成至少20人死亡、150人受傷，且死亡人數可能還會上升，因為希法醫院（Shifa Medical Complex）缺乏醫療資源，已經沒有辦法給予適當的治療。

現場記者表示，攻擊發生當下，人們正沿著一處公路排隊領取來自南部的援助，從網路上曝光的畫面也可以看到，數百名巴勒斯坦人在槍聲和砲擊聲響起後，驚慌失措地帶著救援物資逃跑。

哈瑪斯稱這起事件是一起恐怖的戰爭罪，另一個巴勒斯坦激進組織「伊斯蘭聖戰組織」（Islamic Jihad）也說，人們被「砲彈和飛彈」殺死。現場民眾巴薩爾（Abu Ata Basal）向法新社表示，「大家去領食物和麵粉，因為沒東西可以吃了，戰車突然間出現，開始朝人群開砲，人們被炸得四分五裂。」

加薩衛生部表示，自去年10月7日以色列發動攻擊以來，已經造成至少2萬5900名住在加薩的巴勒斯坦平民死亡，其中1萬1500名死者是兒童，還有7300名婦女。聯合國也指控，當地為平民提供庇護的聯合國機構也遭遇襲擊，當地已陷入嚴重的人道主義危機。

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