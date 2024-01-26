家人堅信恆河能治病！　印度5歲童「血癌沒治好先溺斃」

男童被雙親溺死在恆河。（圖／翻攝畫面）

又是迷信害命。印度北阿坎德邦（Uttarakhand）24日發生家族悲劇，5歲男童因罹患末期血癌，被家人帶去浸泡恆河水以「延長他的生命」。但本已虛弱的男童根本無法承受冬季嚴寒以及「連人帶頭」的浸泡，最終在家人們的誦經聲中被活活溺死。

據《NDTV》報導，該名與家人住在德里的5歲男童，當天早上9點因為被醫師判定無法救治並放棄治療，遭家人和阿姨帶上開往印度教7大聖地之一的赫爾德瓦爾（Haridwar）的計程車。

計程車司機表示，男童雖然明顯病重，但仍挺過超過370公里的車程，當下也透過家人得知男童罹患絕症，卻沒料到男童之後會被家人活活淹死。

恆河旁民眾的錄影畫面顯示，男童的父母一邊唸誦著經文，一邊看著兒子被他的阿姨淹沒在恆河水裡，且一旁民眾發現男童在水裡太久，要求父母等人停手時，3人都不願停止「儀式」，阿姨甚至出手攻擊下水救男童的民眾。

更令人無言的是，阿姨在男童送醫並被判定死亡後，竟還坐在屍體旁邊說「孩子會復活」。目前檢警已介入調查，並確認男童雙親及阿姨都是堅信恆河水能治癒男童，才把他帶到恆河的發源地赫爾德瓦爾「泡聖水」，目前3人都已經被拘留與等候受審。

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