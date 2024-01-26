老婦伸手討伙食費…竟遭「教師養子」暴打！　逆兒下場曝光

▲馬來西亞老婦慘遭養子毆打。（示意圖／Piqsels）



圖文／CTWANT

馬來西亞安邦再也近日發生倫理憾事，1名76歲老婦只因向擔任老師的養子拿伙食費，就遭對方一陣痛打。警方獲報後已逮捕老婦人養子，並依該國《刑事法典》偵辦中。

據馬來西亞《中國報》報導，老婦人19日早上向擔任宗教老師的養子索討伙食費，隨即遭對方毆打頭部、頸部及腰部並受傷，事後於中午向警方報案，稱自己在尤基英達某人民組屋（供低收入者買屋或租屋的政府興建的18層大樓）住家遭養子毆打。

老婦就醫後被診斷頭部、腹部軟組織受傷，警方則只花半小時就逮捕老婦的28歲養子，經初步調查及檢驗，確認老婦人養子毒品尿檢呈陰性反應，並有1項犯罪前科。

安邦再也警區主任莫哈末阿占助理總監表示，老婦養子已被帶往當地法庭，隨後獲法官批准延長拘留4天至本月28日，以利檢警進一步調查。

莫哈末阿占表示，警方正依該國《刑事法典》第23條蓄意傷人及家庭暴力法令18A條文調查此案，若老婦養子罪名成立，可被判處最高1年有期徒刑或罰款，或徒刑及罰款2者皆施。這起事件也引發馬國民眾議論，不少人感嘆老婦養出不肖子，許多人更希望老婦大義滅親，用公權力幫助自己離開暴力養子。

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