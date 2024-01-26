老年癡呆的禍首找到了！科學家發現「有毒RNA鏈」會殺死腦細胞

▲俗稱「老年痴呆症」的阿茲海默症，已成為現代文明病。（示意圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

俗稱老年痴呆的阿茲海默症（Alzheimer's disease，AD），是一種發病進程緩慢、隨著時間不斷惡化的神經退化性疾病，此病症佔了失智症中6到7成的成因。如今，科學家們終於在阿茲海默症和老化的大腦中發現了一種會導致細胞自毀的有毒短RNA鏈，或許可以根據這個線索，找到治療失智症及其他神經退化性疾病的新方法。

據ScienceAlert的報導，美國65歲以上的老年人中，大約有1/9會在往後的人生中罹患阿茲海默症，比例相當的高。這種疾病的特徵是形成澱粉樣蛋白斑塊、朊蛋白（tau蛋白）纏結和腦細胞死亡，但這些現象已經是失智症發生後的惡化情況。

對此，美國西北大學（Northwestern University）領導的研究團隊，在基於小鼠和人類大腦的研究中，找到了會造成DNA損傷和細胞死亡的短鏈RNA（核糖核酸）。

他們還發現，大腦中的保護性短RNA鏈會隨著年齡的增長而減少，這使得那些「有毒的RNA」濃度變高，並可能促發阿茲海默症病徵的發展。而另一方面，記憶力超強的80歲以上年長者——又被稱為「超級老人」（superagers）——他們的保護性短RNA鏈數量比較多，比例也比平均值來的高。

該研究的資深作者、西北大學生物化學家彼得（Marcus Peter）也解釋：「我們發現，在衰老的腦細胞中，有毒RNA和保護性RNA之間原來的平衡遭到打破，於是轉向了毒性的RNA。」

報導指出，雖然目前有一些藥物可以減緩阿茲海默症的惡化，但科學家仍在持續探索更有效的療法。對此，研究作者也認為，標靶RNA鏈將開闢新的治療途徑。

彼得解釋：「傳統針對阿茲海默症藥物研發的大量投資集中在2種機制上，1種即是減少大腦中的澱粉樣蛋白斑塊負荷，另1種則是預防朊蛋白磷酸化或纏結。」

但彼得表示，他們的研究是透過基因層面，提供了引發失智證的新解釋，這更說明為何所有的神經退化性疾病的潛伏期都長達幾十年，一直要到老年後才會出現症狀，原來就是因為保護性DNA的濃度下降，毒性DNA增加，導致原來不該出現的細胞凋亡現象發生在大腦，疾病開始逐漸發作。

因此彼得也得出結論：「穩定或增加大腦中保護性短RNA鏈的數量，可能就是阻止或延緩阿茲海默症、神經退化性疾病的全新方法。」

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