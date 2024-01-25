發燒急診！高雄男才喊不舒服　6小時後「肺葉全白」亡

▲高雄男子染疫，從急診入院到死亡，僅短短6個小時。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

文／CTWANT

近來新冠、流感齊發，進入病毒高峰期，導致醫院急診室被塞爆。高雄有一名60多歲男子，在急診時快篩2條線，更表明身體很不舒服，沒想到下秒意識漸漸不清，6小時後肺葉全白，來不及收治住院就離世。

高雄小港醫院急診部主任劉耀華主任向《中時新聞網》透露，流感與新冠病人真的非常多，與上個月比較，病例明顯增加2成，「來急診的有一半都發著高燒」，一天可以收治150至180名患者，其中有一半都發燒，而發燒的病患中，又有4成是流感或新冠。

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劉耀華分享一案例，有一名60多歲男子，由家人陪同就醫，當下發高燒、說話有點喘，咳嗽又倦怠，快篩證實是感染新冠肺炎，連忙安排一系列檢查，並請家屬辦理住院手續。

怎料男子在等待期間，意識開始陷入混沌，隨即安排做胸部X光檢查，發現肺葉全部白掉，還出現喘吁並陷入昏迷，醫護人員緊急搶救，但仍回天乏術，「從他進入急診還能說話到死亡，只有短短6個小時，病情又快又猛」。

除了新冠肺炎病人多外，劉耀華表示，流感病人也不少，個個都發高燒，有一名3歲女童發燒逾40度，燒到意識不清、手腳抽搐，抱著她來救醫的媽媽也在發燒，母女2人快燒證實都感染流感。

劉耀華提醒，疫情解封後，很多人出入公共場所都不戴口罩，在冬天病毒齊發的時刻，要是身體不好的人，東摸西摸再摸口鼻，就可能染病，強調還是要帶口罩，不僅可以降低生病的機會，還有保暖作用，避免直接吸入冷空氣。

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