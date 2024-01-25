郵輪度假發現中「3千萬元大獎」　男想領獎崩潰：要下船才能領

▲男郵輪度假時發現中獎。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

美國維吉尼亞州39歲男子傑洛姆(Jermone Testa)近來與妻子一同搭乘郵輪度假，假期中他無聊上網查訊樂透中獎結果，意外發現自己竟然中了美元100萬（約台幣3,134萬元），可是他因為無法下船，要等航程結束返回陸地才能領取獎金。

39歲男子傑洛姆與妻子參加加勒比海郵輪度假前，他在菲德里克堡市(Fredericksburg)當地商店購買了一張New Year's Millionaire彩券，沒想到旅程進行到一半時，突然發現自己中大獎。

Jerome was on a relaxing New Year’s cruise in the Caribbean when he went online and found out his raffle ticket was one of this year's $1 million winners!



“My wife screamed and fell off the bed! I still haven’t wrapped my head around it yet!”



Congratulations, Jerome! pic.twitter.com/lYgUTpOkpA — Virginia Lottery (@VirginiaLottery) January 22, 2024

傑洛姆向維吉尼亞州彩券官員表示，當他在郵輪發現中獎時嚇了一大跳，「我妻子當場叫了出來，還興奮從床上跌下來，我則是搞不清楚發生了什麼事」。

雖然傑洛姆非常興奮自己中大獎，然而他必須等到整趟航程結束，返回維吉尼亞州後才能領取這筆獎金，預計還需要等待一段時間，屆時他與妻子想把獎金用來照顧家人。