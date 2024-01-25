日本京阿尼36死縱火案凶嫌判死　審判長：被告懷強烈殺意犯罪

文／中央社記者戴雅真東京25日專電

犯下日本2019年動畫製作公司「京都動畫」（動畫迷暱稱「京阿尼」）36死縱火案的45歲被告青葉真司，今天被京都地方法院裁定其犯案當時沒有心神喪失，對犯下的罪行具有刑事責任能力，判處死刑。以下是審判過程與事件後續整理。

▲青葉真司2019年7月18日上午在京都市伏見區京阿尼第一工作室縱火，造成36人死亡及32人輕重傷。（圖／路透）

青葉真司2019年7月18日上午在京都市伏見區京阿尼第一工作室縱火，造成36人死亡及32人輕重傷，被檢方依殺人、殺人未遂、侵入建築物、縱火及持有槍砲刀劍類物品取締法共5罪起訴，並求處死刑。

▲一輛據信載著被告青葉真司的汽車駛出京都地方法院。（圖／CFP）

日本放送協會（NHK）報導，根據京都地方法院，今天開庭審理的23席旁聽席共有409人申請，約為17.78倍，超越去年9月首次開庭申請旁聽的14倍，是此案審理過程中最高倍率。

青葉真司於當地時間上午10時30分出席庭審，他頂著光頭，看起來和過去出席庭審時一樣平靜。審判開始不久後因為「證據審查有疏漏」而暫時休庭，但上午11時過後恢復審理。裁判長增田啓祐宣布「主文將於最後公布」時，青葉真司直視前方，一動也不動地聽著。

主文也就是判決的結論部分，通常法院判決會先朗讀主文，但在死刑判決的情況下，往往先宣讀判決理由。

審判內容

裁判長增田啓祐表示，「被害者在火焰與熱風中死去，他們的悲傷與痛苦筆墨難以形容。儘管受僱的時間有長有短，但他們都是懷抱希望在京都動畫工作的員工，他們哪裡有錯」。

增田啓祐指出，「這起事件的犯罪性質極為惡劣，特意選在許多人正在工作的時段。被告為了避免被發現，在犯案前避免與人接觸，還事前準備好犯案工具」。

▲根據京都地方法院，25日開庭審理的23席旁聽席共有409人申請。（圖／CFP）

「雖然在犯案前猶豫了10多分鐘，但被告最終還是懷著想要殺死許多人的強烈殺意實行了犯罪。儘管他受到妄想型人格障礙的影響，但被認為犯案當時沒有心神喪失或心神耗弱。雖然被告在庭審時首次道歉，但看起來沒有誠意。沒有任何理由可以免除他被判死刑。」

判決過後，青葉真司的辯護團隊沒有回答媒體提問，也沒有表示未來是否會提起上訴。

審判爭議點

這次審判中，由於青葉真司承認對他的指控，因此犯案事實不存在重大爭議，最大的爭議點在於犯案當時被告是否具有責任能力。對此，檢方和辯護律師各有主張。

檢方認為，「被告有偏執型人格障礙（又稱妄想型人格障礙），但是犯案時未受到妄想的影響」。青葉真司犯案之前，「坐在京阿尼辦公室前猶豫了13分鐘」，他明知道殺人放火是重大犯罪，但在事前勘查和準備犯案工具的過程中，他都沒有受到妄想的影響。

檢方指出，「對被告進行精神鑑定的2名醫師一致認為，被告明白所做的事情是犯罪，在犯案當時有判斷善惡的能力」，因此應負完全責任。

▲判決過後，青葉真司的辯護團隊沒有回答媒體提問，也沒有表示未來是否會提起上訴。（圖／路透）

被告辯護律師則稱，「被告長年無法區分妄想與現實，妄想世界的經歷使被告失去判斷善惡的能力」。

辯方表示，被告在事件發生4個月前解約了智慧型手機，認為有「第二號人物」在控制他的手機，解約是他被妄想影響的證據，認為被告無責任能力主張無罪。

審判中得知的新事證

庭審中透過調查證據與質問被告，釐清案發當時情況與新事證。

首先，根據檢方陳述，青葉真司在案發1個月前曾計劃在埼玉縣的大宮車站發動無差別殺人攻擊，但後來放棄。

青葉真司在被質問時表示，「我想要告訴京阿尼，都是因他們剽竊我的小說才導致這種結果，但我去大宮站的時候人很少，判斷不會變成什麼大事件」，因此放棄。

其次是他曾參考過去事件來策劃犯案。青葉真司說，「我參考了消費者金融公司被潑汽油縱火，以及麻將館縱火事件，最後決定做這樣的事。」至於為何要帶6把菜刀到案發現場，他提到秋葉原無差別殺人事件，表示「潑灑汽油之後，我預料到有人會出面阻止」，因此準備刀具。

▲ 審判過程中，36名死者中的19人，以及32名傷者的名字與身分資訊均被隱藏。（圖／達志影像／美聯社）

審判過程

審判過程中，36名死者中的19人，以及32名傷者的名字與身分資訊均被隱藏。法庭上透過被害者一覽表的號碼來提及死者。另外，死者家屬和被害者也透過「被害者參加制度」坐在旁聽席或檢方旁邊的座位上，直接質問被告青葉真司，或表達自己的感受。

這次審判任命6名裁判員與6名補充裁判員，從去年9月5日第一次開庭審例，到同年12月7日結審，共計22次庭審。裁判員的審議為閉門進行，由3名裁判官與6名裁判員審議被告是否有罪，以及有罪的判罰。

裁判員與裁判官都各有1票，如果意見分歧則採多數決。但如果分歧的情況下是對被告不利的重判，即使裁判員5票贊成也無法達成結論，必須至少有1名裁判官贊成才能成立。

事件後續

事發當時，京都動畫有176名員工，其中70人被捲入事件。公司的招聘活動受事件影響而暫時停止，但之後重新招聘。截至今年1月，員工人數大約為170人，與事件發生前大致相同。部分在事件中受傷的員工，在接受治療後已經重返工作崗位，但也有人現在仍在療養。

事發的京阿尼第一工作室建築物被拆除，目前仍是一片空地，考慮未來將在此地設立紀念碑。另一方面，除了工作室原址外，死者家屬和公司也考慮在京阿尼的總部宇治市內設立紀念碑。

▼事發的京阿尼第一工作室建築物被拆除，考慮未來將在此地設立紀念碑。（圖／路透）