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冰炫風拉出「乳白長條」噁爆！　美妹子崩潰：吃完才發現

▲▼冰炫風拉出「透明長條」噁爆！　美妹子崩潰：吃完才發現。（圖／翻攝TikTok）

▲凱莉吃完冰炫風後，才發現杯底竟有異物。（圖／翻攝TikTok）

記者吳美依／綜合報導

美國紐約網友凱莉（Kellie Ulme）在麥當勞點了一杯冰炫風（McFlurry），吃完後卻發現杯底出現異物，她懷著忐忑不安的心情，伸手將其拉出，竟然是一個折成長條狀的異物，懷疑可能是「巨型塑膠袋」。

影片中，凱莉一邊失控大笑，一邊從杯底拉出沾有Oreo碎片的異物，她與友人一開始懷疑是手套，後來認為更像是一個塑膠袋。字幕寫道，「我們完全不知道，她剛剛在冰炫風杯底發現的東西是什麼，我要瘋了。」

根據英國《太陽報》報導，凱莉與友人認為，塑膠袋是被人「故意」放在杯底的，「這是故意的，被放在底部，摺得這麼小」，2人還開玩笑地討論是否應該提告。

Plastic being pulled from McFlurry cup

McFlurry malfunction!

Daily Mail 發佈於 2024年1月23日 星期二

這部影片在多個社群平台瘋傳，也讓許多網友震驚留言，「最好請個律師」、「妳最好把錢拿回來」，甚至釣出苦主宣稱，「我有一次在麥當勞的可樂裡發現一整個手套」、「我也遇到同樣的事，我需要賠償，但他們說這是一個失誤，所以我拿不到。」

與此同時，一些自稱麥當勞員工的網友表示，那應該是用來存放冰炫風杯蓋的塑膠袋，可能被人不小心誤塞進杯子，而非刻意丟入。

目前美國麥當勞似乎尚未公開回應，也不清楚凱莉與友人是否已經聯繫麥當勞。

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