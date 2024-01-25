不只台灣國旅價格飆漲！越南人春節搶出國　最愛這3國家

▲越南國內旅遊價格上揚，不少越南人選擇價格較低的國外旅遊。（越南示意圖，取自Pexels）

圖文／鏡週刊

越南媒體報導，由於越南國內旅遊價格大漲，不少越南人選擇出國旅遊，像是中國、泰國及馬來西亞等，越南人普遍認為出國比國旅還省錢。

越南媒體《Baomoi》報導，新冠疫情趨緩後旅遊業也跟著復甦，一間越南旅遊公司受訪時指出，相比去年，今年前來諮詢旅遊資訊的人數更多，多數人傾向選擇中價位行程，住在3至4星級飯店。

報導提及，而越南的國旅價格自疫後呈上漲趨勢，根據行程的不同，平均上漲1至3成，漲最多的為機票，最熱門的節慶期間機票更為昂貴，因而導致越南人選擇花費較低的出國旅遊。

旅行社表示，一名來自河內的女士打算規劃家庭旅遊，對比國內旅遊及國外旅遊的價錢，像是中國、泰國或是馬來西亞等亞洲國家，都比國內旅遊更便宜，從河內至越南西部旅遊4天3夜要價7至800萬越南盾（約新台幣9千至1萬元），去中國玩5天4夜則僅需花費500萬越南盾（約新台幣6,400元），因此更傾向出國遊玩。

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