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日本「奇蹟雙胞胎」太美！遭誤認AI繪圖　姊妹花身分曝光

森風花（森ふう花）、柊琪琪（柊きき）因超高顏值被封為「奇蹟雙胞胎」。（翻攝自X@morifuuka0526）

▲這張超美雙胞胎照片，一度被誤認為是所AI繪製，但其實這對美女是森風花（森ふう花，右）、柊琪琪（柊きき，左），因超高顏值被封為「奇蹟雙胞胎」。（翻攝自X@morifuuka0526）

圖文／鏡週刊

去年ChatGPT紅遍全球帶起AI風潮後，AI繪圖跟著流行起來，網路幾乎隨處可見，甚至有人靠著AI製圖在社群開設網美帳號吸金。近期X（原推特）平台上也流傳一張雙胞胎姊妹的美照，一度被懷疑是AI繪圖，不過其實這對雙胞胎真有其人，且兩人都因被星探相中成為偶像。

近期X平台流傳一張雙胞胎身穿日本傳統和服的合影，超高顏值令不少人誤會又是一張出自AI的虛構產物。不過網友很快發現其實真有其人，加上粉絲留言指證，才知道照片中的雙胞胎正妹都是偶像，姊妹倆森風花（森ふう花）、柊琪琪（柊きき）各自在不同團體發展。

這張合影出自森風花1月20日的推文，她期許姊妹倆能一起活到100歲，就像日本知名長壽雙胞胎金婆婆與銀婆婆一樣。

姊姊森風花去年加入女團「まねきケチャ」。（翻攝自X@morifuuka0526）

▲姊姊森風花（森ふう花，左二）去年加入女團「まねきケチャ」。（翻攝自X@morifuuka0526）

妹妹柊琪琪是女團「夜光性アミューズ」成員。（翻攝自X@kiki_yoruami）

▲妹妹柊琪琪是女團「夜光性アミューズ」成員。（翻攝自X@kiki_yoruami）

這對來自德島縣的雙胞胎被日被網友封為「奇蹟雙胞胎」，出身背景極其相似，都是護校畢業入行再轉換跑道追逐星夢，妹妹柊琪琪是女團「夜光性アミューズ」成員，代表色為綠色；姊姊森風花去年則加入女團「まねきケチャ」。姊妹倆去年首次合體出擊，一起拍攝寫真打響知名度。

森風花（森ふう花）、柊琪琪（柊きき）去年首次合體拍攝寫真。（翻攝自X@morifuuka0526）

▲森風花（森ふう花，右）、柊琪琪（柊きき，左）去年首次合體拍攝寫真。（翻攝自X@morifuuka0526）

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