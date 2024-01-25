大幅增持阿里股票！馬雲成阿里巴巴最大股東　軟銀正快速拋售

▲馬雲。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

據《南華早報》報導，阿里巴巴集團創始人馬雲在2023年第四季購買了約5000萬美元阿里的股票，最新持股超過了2021年底報告的4.3%，或已超越日本軟銀集團，成為阿里巴巴最大的單一股東。現任阿里巴巴集團董事長蔡崇信也會在增持後成為阿里巴巴第二大股東。

1月23日，據澎湃新聞獲悉，阿里巴巴集團創始人馬雲、蔡崇信大幅增持阿里股票。美國證監會網站一份13F文件顯示，蔡崇信家族基金Blue Pool增持了價值1.5億美元的195.7萬股阿里股票。根據阿里巴巴的2023年財報，蔡崇信此前持股比例為1.4%。

公開資料顯示，《南華早報》於2015年被阿里巴巴集團收購，是阿里巴巴的全資子公司。截至發稿，阿里巴巴集團尚未對此事作出回應。

受創始人增持消息影響，1月24日，阿里美股盤前漲超2%。1月23日，阿里美股收於每股74.02美元，漲7.85%，總市值1882.6億美元；其港股股價也於24日收於每股72.60港元，漲7.32%。

軟銀集團是阿里巴巴最早的投資者之一，兩家公司的淵源可以回溯到2000年，軟銀創始人孫正義為阿里巴巴投入2000萬美元。2004年，軟銀又追加投資6000萬美元。當阿里巴巴於2014年在美國上市時，軟銀成為了阿里的最大股東，持有阿里約34%的股份。

在軟銀集團的股權投資組合中，阿里巴巴股票所占比重也曾一度接近1/4，為軟銀集團唯一可流動的大型資產。2022年6月，軟銀集團首席執行官孫正義退出阿里巴巴集團董事，但阿里的股票當時依然是軟銀持有的價值最高的資產，孫正義也稱軟銀將盡可能長期地持有阿里巴巴股票。

然而，在2022年財年第一財季錄得創紀錄虧損後，為滿足流動性需求，軟銀集團選擇出售阿里巴巴股票。報導援引摩根士丹利計算的數據稱，由孫正義創辦的軟銀集團已通過遠期合約減持了阿里股份，其持股比例從2022年12月的7%左右降至去年3月的2%左右，到去年5月時又降至不到0.5%。

雖然遠期合約並不完全等同於正式出售股票，但可以確定的是，軟銀正在快速地拋售阿里股票。阿里巴巴財報顯示，截至2023年7月12日，第一大股東軟銀的持股比例已降至13.9%，而截至2022年7月15日，軟銀持股比例為23.9%，意味著在一年時間軟銀對阿里的持股比例下降了10%。

軟銀此前的財報也顯示，截至2023年6月30日，在軟銀集團的股權投資組合中，阿里巴巴相關資產比重已經從曾經的23%下降至0.1%。