公園觀光挖到7.46克拉鑽石「史上第8大」　男嗨爆：要送給未婚妻

▲法國男到美國觀光時，意外挖到大鑽石。（圖／翻攝自Facebook／Crater of Diamonds State Park）

記者李振慧／綜合報導

法國男子納瓦斯(Julien Navas)近來前往美國進行公路旅行，他在阿肯色州鑽石坑公園(Crater of Diamonds State Park)遊玩時，竟然挖到一顆7.46克拉的巨大鑽石， 成為該公園2020年以來所發現過的最大鑽石。

來自巴黎的男遊客納瓦斯，11日在鑽石坑公園挖掘到7.46克拉鑽石。他表示，他原本計畫與朋友一起前往紐奧良觀光，途中經過阿肯色州時對於挖鑽石活動很有興趣，便改道前往。

▲男子發現的鑽石為7.46克拉。（圖／翻攝自Facebook／Crater of Diamonds State Park）

納瓦斯表示，「我早上9點左右抵達公園就開始挖掘，這是一項非常累人的工作，所以到了下午時，我基本上只找地面上任何看起來很顯眼的東西」，雖然當天天氣濕冷導致土地泥濘，但他仍不放棄，最後挖出一塊巧克力深棕色的塊狀物，竟然是7.46克拉鑽石。

公園工作人員表示，第一次是國外遊客發現鑽石，而且還是大鑽石。該鑽石成為公園自2020年以來所發現過的最大鑽石，同時也是該公園自1972年以來，歷史上第8顆大的鑽石。

納瓦斯表示，「我太高興了，立即把消息告訴未婚妻」，他決定以未婚妻的名字將這顆鑽石命名為Carine Diamond，計畫把鑽石切割成2顆，一顆送給未婚妻，一顆則送給女兒。