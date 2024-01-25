死刑！京阿尼嫌犯縱火前大喊「去死」　女全身94%燒傷：活著好苦

▲京阿尼縱火事件被認定是平成時代以來最致命縱火事件。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合外電報導

日本知名動畫製作公司「京都動畫」（京阿尼）2019年7月發生36死縱火案，45歲被告青葉真司25日一審遭判死刑。這起事件被認定是平成時代以來最致命縱火事件，依據死裡逃生的公司職員說法，青葉真司犯案前曾大喊「去死吧」隨後縱火，還有一名女職員全身94%燒傷，儘管倖存，但稱「看到鏡子的時候感到絕望，以這樣的身體活著，很痛苦。」

日媒時事通信社報導，2019年7月18日事發當天，入職2年的員工當時正在第一工作室1樓處理資料，自動門突然打開，聽到一陣咚咚咚的腳步聲，抬頭一看，發現身穿紅色上衣與牛仔褲的青葉真司就站在距離約3公尺的地方。

沒想到下一秒，青葉真司面無表情地喊著「去死吧」，接著縱火，熊熊橙色大火從地板竄至天花板，火勢包圍現場3名職員。從聽到腳步聲到後來縱火事件發生只有短短10至20秒，她判定再繼續待下去真的會死，趕緊逃進女廁，後來和另外2名女職員被救出來。

當時正在1樓的男性職員透露，當時聞到濃濃汽油味，為了讓還在樓上的同事避難，他爬上樓梯打開窗戶，但因濃煙的關係，便從2樓窗戶跳下逃生；在此之際，1樓窗戶也冒出猛烈濃煙，他還聽到玻璃碎裂等的聲音。

另一名女職員全身被潑灑汽油，傷勢相當嚴重，以手腳沾滿鮮血的狀態從窗戶跳下，全身94%燒傷，接受49次手術，「看到鏡子的時候感到絕望，以這樣的身體活著，很痛苦。」