客機傳出「大量嗡嗡聲」　乘客往窗外看嚇：整架飛機被蜜蜂包圍

▲飛機降落發現被蜂群包圍。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

巴西航空公司Voepass一架航班近來降落在當地機場時，飛機外面突然傳來很吵雜的嗡嗡聲，機組人員發現一大群蜜蜂竟然降落在客機上，使得所有乘客都無法下機，在座位上等待將近90分鐘。

事件22日發生在巴西納塔爾國際機場(Greater Natal International Airport)，這架航班從費爾南多·迪諾羅尼亞群島(Fernando de Noronha)起飛，中午12時35分抵達北里約格蘭德州(Rio Grande do Norte)首都納塔爾時，機組人員發現蜂群佔據整架飛機。

乘客表示，「外面一直傳來很吵的嗡嗡聲，蜜蜂幾乎包圍了整架飛機，牠們還盤踞在機窗上，我們看到畫面都嚇了一大跳」。由於蜂群沒有要離開的打算，機組人員擔心蜂群可能會對乘客安全造成影響，只好打電話向消防人員求助。

乘客表示，他們被空服人員要求待在座位上等待，消防人員抵達後發現，一大群蜜蜂停在機翼上，其他蜜蜂則包圍著整架飛機，他們花了好一段時間才終於驅趕蜜蜂，乘客於下午1時50分左右下機。

航空公司聲明表示，公司依循安全程序，在沒有發生任何事故的情況下，保持飛機關閉並且開啟空調，成功清除蜜蜂後，所有乘客安全下機，事發飛機在進廠維修後，才會再使用於其他航程。