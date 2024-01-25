破1250年紀錄！日本「裸祭」破天荒　首度同意讓女性參加

▲日本愛知縣稻澤市國府宮神社每年農曆新年舉行裸祭，參加者撫摸神男。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者羅翊宬／綜合外電報導

位於日本愛知縣稻澤市的尾張大國靈神社（國府宮神社），每逢農曆新年時總會有眾多信徒和成千上萬的男子穿丁字褲齊聚一堂，參加一年一度的「裸男祭」，以祈求好運。不過，今年卻有40名女子申請參加，打破過去1250年的紀錄。活動人士對此表示歡迎，認為是性別平等的重要一步。

根據《每日郵報》、《讀賣新聞》，尾張大國靈神社今年度的「裸祭」（裸祭り）將預計從2月22日下午3時開始，預計將會有1萬多人前來共襄盛舉，其中數千名的男子必須要脫下衣服、只穿上類似白色丁字褲的褌，觸摸一位被稱為「神男」的全裸男子。

其中，來自愛知縣稻澤市的40名女性也決定參加一年一度的祭典，打破日本1250年來的歷史紀錄。當地女性團體「緣友會」的36歲副會長鈴木彩加在神社召開記者會，表示她們打算參加今年2月22舉行的裸祭，並為全家平安祈福，同時祈禱能登半島地震災民能儘速回歸日常生活。

據悉，裸祭過去被認為是只有男性才能參加的祭典。

報導指出，這些女性雖然被允許參加裸祭的儺追笹（なおいざさ），但不會跟著男性脫光衣服。活動人士對此一舉措表示歡迎，認為這是項性別平等的重要一步。

活動主辦方面指出，「受到新冠疫情影響，過去3年我們沒辦法舉行裸祭，在此期間收到許多女性的參加請求。」

報導指出，裸祭主要是用來祈求豐收和繁榮，通常在每年的2月（農曆新年的1月）舉行，參加活動的為男性，他們裸露上半身、只能身穿類似白色丁字褲的褌以及名為足袋（たび）的白色襪子，之後在鎮上遊行、互相潑冰水，喝日本清酒取暖。

與此同時，裸男們必須組成隊伍扛起大型竹竿「儺追笹」，展現力氣與矯健身手、爭先恐後進入神社，並大聲歡呼，而從頭到腳被剃光毛髮的「神男」則是被帶到人群面前，由上千名裸男簇擁而上狂撫摸，將自己未來的厄運轉移給神男。