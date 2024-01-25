　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

破1250年紀錄！日本「裸祭」破天荒　首度同意讓女性參加

▲▼日本愛知縣稻澤市國府宮神社每年農曆新年舉行裸祭，參加者撫摸神男。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本愛知縣稻澤市國府宮神社每年農曆新年舉行裸祭，參加者撫摸神男。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者羅翊宬／綜合外電報導

位於日本愛知縣稻澤市的尾張大國靈神社（國府宮神社），每逢農曆新年時總會有眾多信徒和成千上萬的男子穿丁字褲齊聚一堂，參加一年一度的「裸男祭」，以祈求好運。不過，今年卻有40名女子申請參加，打破過去1250年的紀錄。活動人士對此表示歡迎，認為是性別平等的重要一步。

根據《每日郵報》、《讀賣新聞》，尾張大國靈神社今年度的「裸祭」（裸祭り）將預計從2月22日下午3時開始，預計將會有1萬多人前來共襄盛舉，其中數千名的男子必須要脫下衣服、只穿上類似白色丁字褲的褌，觸摸一位被稱為「神男」的全裸男子。

▲▼日本愛知縣稻澤市國府宮神社每年農曆新年舉行裸祭，參加者撫摸神男。（圖／達志影像／美聯社）

其中，來自愛知縣稻澤市的40名女性也決定參加一年一度的祭典，打破日本1250年來的歷史紀錄。當地女性團體「緣友會」的36歲副會長鈴木彩加在神社召開記者會，表示她們打算參加今年2月22舉行的裸祭，並為全家平安祈福，同時祈禱能登半島地震災民能儘速回歸日常生活。

據悉，裸祭過去被認為是只有男性才能參加的祭典。

報導指出，這些女性雖然被允許參加裸祭的儺追笹（なおいざさ），但不會跟著男性脫光衣服。活動人士對此一舉措表示歡迎，認為這是項性別平等的重要一步。

活動主辦方面指出，「受到新冠疫情影響，過去3年我們沒辦法舉行裸祭，在此期間收到許多女性的參加請求。」

▲▼日本愛知縣稻澤市國府宮神社每年農曆新年舉行裸祭，參加者撫摸神男。（圖／達志影像／美聯社）

報導指出，裸祭主要是用來祈求豐收和繁榮，通常在每年的2月（農曆新年的1月）舉行，參加活動的為男性，他們裸露上半身、只能身穿類似白色丁字褲的褌以及名為足袋（たび）的白色襪子，之後在鎮上遊行、互相潑冰水，喝日本清酒取暖。

與此同時，裸男們必須組成隊伍扛起大型竹竿「儺追笹」，展現力氣與矯健身手、爭先恐後進入神社，並大聲歡呼，而從頭到腳被剃光毛髮的「神男」則是被帶到人群面前，由上千名裸男簇擁而上狂撫摸，將自己未來的厄運轉移給神男。

ET快訊
民眾黨中評會今通過「禁不分區雙重黨籍」　黃珊珊：依規定辦理
41歲林緗亭罹乳癌！　光頭照曝光：覺得很可愛
國三生火化！父母難忍悲痛先行離開　堂弟雨中捧骨灰送別
快訊／下班注意！國1南下3車追撞　後方回堵5km
陳智菡喊薪水沒3、40萬　嗆謝立功、林冠年「做人的禮義廉恥都
快訊／韓國女議員遭襲擊！　後腦流血
小籃球員爆衝突！　家長怒了「板凳清空」
快訊／大火母子雙亡！　留4歲幼女急救搶命
酒駕男欠國庫3萬...中風無工作能力　桃園分署致贈慰問金

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

日本京阿尼36死縱火案凶嫌判死　審判長：被告懷強烈殺意犯罪

腿上切開10cm傷口「全程沒麻醉」！他只靠催眠撐過手術　1小時出院

郵輪度假發現中「3千萬元大獎」　男想領獎崩潰：要下船才能領

快訊／韓國女議員遇襲送醫　遭鈍器擊中後腦流血

西非國家馬利金礦突爆巨響坍塌　73人喪命

公園觀光挖到7.46克拉鑽石「史上第8大」　男嗨爆：要送給未婚妻

石川震後3分鐘海嘯抵富山市　專家：海底崩塌引發

冰炫風拉出「乳白長條」噁爆！　美妹子崩潰：吃完才發現

牆上有血手印！緬甸工人遭仲介殺害魂斷曼谷　分屍6大塊藏冰箱

剛買房被裁！Discord美女主管「度過難關」　檢查清單全公開

女分享飛澳洲打工收支　生活開銷2萬台幣搞定！

11月大嬰送托遭濕口罩悶亡　媽哽咽：很不容易才有小孩

李多慧尾牙勁歌熱舞！　下秒變八三夭小迷妹❤

勝利柬埔寨派對放話「下次帶GD來」　「比中指+爆粗口」韓網怒：不知恥

約好陽明山追雪...被同學放鳥　15歲弟走8hrs到淡水全濕求助

嗆蹭熱度送超派中指 超哥：你什麼咖｜20240124 ET午間新聞

來賓嘲諷身障者「賀瓏跟著大笑」遭炎上　Albee道歉「當下沒聽懂」..薩泰爾發聲明

有吃橡皮筋？館長側拍片打臉　盲測喊：吞不下！當我弱智？

貓貓太想奴才狂敲監視器 整顆喵頭塞滿螢幕超萌❤

夜夜秀「訕笑身障者」被炎上 製作人道歉｜20240124 ET午間新聞

日本京阿尼36死縱火案凶嫌判死　審判長：被告懷強烈殺意犯罪

腿上切開10cm傷口「全程沒麻醉」！他只靠催眠撐過手術　1小時出院

郵輪度假發現中「3千萬元大獎」　男想領獎崩潰：要下船才能領

快訊／韓國女議員遇襲送醫　遭鈍器擊中後腦流血

西非國家馬利金礦突爆巨響坍塌　73人喪命

公園觀光挖到7.46克拉鑽石「史上第8大」　男嗨爆：要送給未婚妻

石川震後3分鐘海嘯抵富山市　專家：海底崩塌引發

冰炫風拉出「乳白長條」噁爆！　美妹子崩潰：吃完才發現

牆上有血手印！緬甸工人遭仲介殺害魂斷曼谷　分屍6大塊藏冰箱

剛買房被裁！Discord美女主管「度過難關」　檢查清單全公開

「索隆」新田真劍佑首次海外見面會獻台粉！2／24登TICC　票價福利公開

發燒急診！高雄男才喊不舒服　6小時後「肺葉全白」亡

TWICE官方無預警發子瑜返台影片！　全網感動噴淚：謝謝你們發出來

先探／IP股　半導體皇冠上的寶石

南投看守所收容人春節面對面懇親　女獄友感恩丈夫女兒不離棄

快訊／下班注意！國1員林段貨車、3轎車連環追撞　回堵2K

21歲無照男開車恍神撞護欄　4輪朝天翻半圈…自行爬出車外

泰越捷說明停飛北海道是因機場無法提供某些服務　原就未申請2月航班

陸空飄氣球從何來？　陸國防部避談「指向」民進黨又炒作

小商人曾公開力挺！嘉義「小隻馬」鄉長罹癌　正向曬照展招牌燦笑

兒洗澡洗一半驚現青蛙　大膽媽徒手抓起並放生

國際熱門新聞

馬紹爾群島突引發海嘯　巨浪灌入美軍基地

女老師「誘男高中生」性愛30次！教室淪砲房

台灣OL遭Discord裁員　她全程直播超錯愕

「奇蹟雙胞胎」太美遭誤認AI繪圖！姊妹花身分曝光

大阪環球影城台、韓招人　時薪365元

破1250年紀錄！日本「裸祭」首開放女性參加

京阿尼縱火奪36命　法院宣判「被告死刑」

老了用不到小兄弟！翁「揮刀自宮」噴血亡

韓「最美第一夫人」收名牌包醜聞　衝擊執政黨選情

女公務員「午休爽唱3小時KTV」網炸鍋

全球500大最有價值品牌　台灣僅2間上榜

黃仁勳為員工抽獎　中獎人竟叫「華為」

日本國中妹校外教學　老師要求「裸體檢查」

22歲色情網美砸11萬隆乳！術後「乳頭壞死」

更多熱門

相關新聞

死刑！京阿尼嫌犯縱火前曾大喊「去死」

死刑！京阿尼嫌犯縱火前曾大喊「去死」

日本知名動畫製作公司「京都動畫」（京阿尼）2019年7月發生36死縱火案，45歲被告青葉真司25日一審遭判死刑。這起事件被認定是平成時代以來最致命縱火事件，依據死裡逃生的公司職員說法，青葉真司犯案前曾大喊「去死吧」隨後縱火，還有一名女職員全身94%燒傷，儘管倖存，但稱「看到鏡子的時候感到絕望，以這樣的身體活著，很痛苦。」

地圖標示「台灣」！韓商入境遭大陸海關扣留

地圖標示「台灣」！韓商入境遭大陸海關扣留

京阿尼縱火奪36命　法院宣判「被告死刑」

京阿尼縱火奪36命　法院宣判「被告死刑」

北韓證實試射「新款」戰略巡弋飛彈

北韓證實試射「新款」戰略巡弋飛彈

超呆萌1:1可達鴨巨大娃娃來了

超呆萌1:1可達鴨巨大娃娃來了

關鍵字：

日韓要聞日本裸祭

讀者迴響

熱門新聞

25歲正妹助詐團撈1.8億！住豪宅開賓士

馬紹爾群島突引發海嘯　巨浪灌入美軍基地

花蓮小兄妹葬身火場！5歲姊先逃出求救

快訊／7-11開出2張千萬發票！

黃牌重機對撞左轉小黃　22歲女騎士噴飛落地亡

華碩女工程師提離職　真實身分讓主管沉默了

快訊／全家開出2張千萬發票！

女老師「誘男高中生」性愛30次！教室淪砲房

快訊／開獎了！統一發票11、12月中獎號碼出爐

快訊／成功嶺一年兵報到「髮絲落地」　國軍派緝毒犬安檢

正妹業務露臉回應陪睡傳言！一年賣170輛保時捷

國三生遺體移火葬場　堂弟捧牌位悲慟跟隨

全聯開出千萬、2百萬發票　幸運門市曝光

賀瓏前女友發聲：魯蛇會靠貶低別人讓自己好過

工程師月薪2萬跳槽！遭索賠464萬傻眼

更多

最夯影音

更多
女分享飛澳洲打工收支　生活開銷2萬台幣搞定！

女分享飛澳洲打工收支　生活開銷2萬台幣搞定！
11月大嬰送托遭濕口罩悶亡　媽哽咽：很不容易才有小孩

11月大嬰送托遭濕口罩悶亡　媽哽咽：很不容易才有小孩

李多慧尾牙勁歌熱舞！　下秒變八三夭小迷妹❤

李多慧尾牙勁歌熱舞！　下秒變八三夭小迷妹❤

勝利柬埔寨派對放話「下次帶GD來」　「比中指+爆粗口」韓網怒：不知恥

勝利柬埔寨派對放話「下次帶GD來」　「比中指+爆粗口」韓網怒：不知恥

約好陽明山追雪...被同學放鳥　15歲弟走8hrs到淡水全濕求助

約好陽明山追雪...被同學放鳥　15歲弟走8hrs到淡水全濕求助

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

限時抽!阿聯酋商務艙機票

限時抽!阿聯酋商務艙機票

阿聯酋航空杜拜商務艙機票+高級酒店住宿等好禮，總價值超過26萬元!等你來拿!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面