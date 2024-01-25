「為了救貓」從10樓摔下來！俄拳手奇蹟倖存　滿身血癱坐路邊

▲伊扎納洛夫從10樓墜下奇蹟倖存，滿身是血癱坐路邊。（圖／翻攝X）



記者吳美依／綜合報導

綜合格鬥（MMA）體壇驚傳意外，俄羅斯拳擊手扎伊納洛夫（Magomed Zainalov）為了拯救跳到窗外的愛貓，竟然不慎從10樓墜落，幸好奇蹟倖存，不過他渾身是血、癱坐在路邊的畫面，如今也在社群媒體瘋傳。

綜合外媒報導，這起事件發生在頓河畔羅斯托夫（Rostov-on-Don）。流傳畫面顯示，扎伊納洛夫上半身赤裸，只穿一件運動褲，正努力坐起身、大力喘氣。他疑似墜落在旁邊的汽車上，其擋風玻璃已經碎裂。

俄媒pravda.ru首先報導了這起意外。據信，扎伊納洛夫的貓咪受到驚嚇後，逃出窗外，跳到排水管上，他在試圖拯救寵物時墜樓，重重摔在下方汽車車頂，雖然還有意識，但傷勢嚴重，骨盆及腿部骨折，目前還在接受治療。

24歲的扎伊納洛夫綽號「毒藥」（Venom），在俄羅斯格鬥界頗有知名度。他原本將在2月2日對戰拳擊手庫茲米諾夫（Eduard Kuzminov），而對方受訪時表示，「我原本祈禱能在戰鬥中擊敗他，現在只祈禱他能夠趕快康復。」