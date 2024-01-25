北韓證實試射「新款」戰略巡弋飛彈　研判可掛載核彈頭

▲北韓24日發射戰略巡弋飛彈。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

南韓聯合參謀本部昨（24）日指出，北韓（朝鮮）於該日上午7時向西海（黃海）試射數枚巡弋飛彈。對此，北韓飛彈總局透過官媒證實，確實於24日上午發射新型戰略巡弋飛彈「火箭-3-31」，研判可以掛上北韓所研發的核彈頭火山-31型。

根據北韓官媒《朝中社》，北韓飛彈總局今（25）日上午證實，此次飛彈試射測試，既是武器系統不斷演進的更新過程，也是飛彈總局和旗下國防科學研究所進行的例行性義務活動。

不過，此次北韓並未公開該款新型研發巡弋飛彈的發射地點、飛行時間、飛行頂點高度、飛行途徑等詳細數據。

根據南韓《韓聯社》，北韓曾經於2023年9月進行長程戰略巡弋飛彈戰術核攻擊模擬發射訓練，宣稱巡弋飛彈可以掛上核彈頭，而當時的飛行界線距離為1500公里，也因此推測北韓此次所試射的新型戰略巡弋飛彈射程，可能比起先前的箭矢-1型、2型還要來得短，目前南韓軍方正針對「火箭-3-31」進行分析。

韓國國防保安論壇專門研究委員申宗佑（音譯）表示，「從北韓所公開的照片來看，『火箭-3-31』的長度比起先前的巡弋飛彈箭矢還要更短，擁有更粗大的彈體、更尖銳的彈尾，推測應該是短射程用途。」

報導也指出，從此次北韓在新款戰略巡弋飛彈的命名上來看，「火箭-3-31」的31，可能代表著該枚巡弋飛彈可以掛載北韓所研發的戰術核彈頭「火山-31」。據悉，雖然發射巡弋飛彈並不違反聯合國安理會決議，但巡弋飛彈飛行高度低，因此增加敵方在攔截上的困難度。

針對北韓近來一連串的活動，包括試射多枚巡弋飛彈、拆除位於平壤南郊高速公路進出口的祖國統一三大憲章紀念塔，美國國防部發言人於當地時間24日接受《韓聯社》提問時也坦言，北韓近來頻繁的活動相當不尋常、也相當危險，恐會誘使周邊情勢更不穩定。

美國國防部發言人表示，北韓軍事發展相當具有威脅性。他重申美方對於協防南韓與日本、維持區域和平穩定的承諾，「我方正持續監視北韓的一舉一動，將和日韓兩國政府繼續合作」；另外，他也呼籲北韓應重啟外交談判，並表示美國對於北韓並未抱持敵意，外交之門隨時敞開。

