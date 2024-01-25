女公務員午休爽唱3小時KTV！　她自曝工作是「靠媽找的」網炸鍋

▲馬來西亞一名擔任公務員的女子分享每週五擁有3小時的午休時間去唱KTV。（圖／翻攝自X）



圖文／CTWANT

馬來西亞現任首相安華歷經25年漫長的奮鬥，以及兩度入獄、總計9年的牢獄之災，2022年正式成為馬來西亞第10任首相，而他就任時宣布，首相薪水將一毛不取，並承諾將打擊貪腐以及專注經濟，不過在公務體系中，仍有不少老鼠屎破壞新政府的形象，近日就有一名女公務員宣稱，每周五都會開小差去唱KTV，還透露自己是靠關係擔任公職。

▲有網友就批評，女子公然自曝有關行為做法相當愚蠢，並指她讓公務員丟臉。（圖／翻攝自網路）



根據網媒《OH MY MEDIA》報導，社群平台上有一位名為@heyizwanizzat_的帳號，分享了一張畫面截圖，畫面中可見一名女子在唱KTV，截圖中還寫著，「你每週五都去卡拉OK，因為你的午休通常有3個小時」。

原來，這名擔任公務員的女子自豪地分享自己每週五擁有3小時的午休時間，對於能擁有這麼長的午休時間，網民們表示驚訝又羨慕，有人更在畫面下留言，好奇女子從事哪個單位的公職。

▲馬來西亞一名擔任公務員的女子分享每週五擁有3小時的午休時間去唱KTV。（圖／翻攝自X）



網友的發問還真的釣出這名女子回應，她表示自己在某購物商場隔壁的一棟大樓裡的政府部門工作，每次午休都會到隔壁商場逛街，消磨時間。另外，她也回覆網友如何申請這份工作，還自曝是靠關係才得到這份工作，並指其母親在這家公司上班。

女子還透露，自己是一名合約聘員工，「如果熟悉短期僱用計劃（MySTEP），每個人都知道很容易申請，因為都是很普通的工作」。對於這名女公務員如此大膽的炫耀，有網友就批評，女子公然自曝有關行為做法相當愚蠢，並指她讓公務員丟臉，甚至有人在貼文下方標註大馬統計局，希望當局可以關注此事還有人呼籲，促請該局不要再讓女子續約。

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