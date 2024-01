俄軍機墜毀釀65戰俘亡　烏軍指控：機上載有「俄羅斯飛彈」

▲俄機墜毀74人全數罹難,包括65名烏克蘭戰俘。(圖/達志影像/美聯社)



記者張方瑀/綜合報導

俄羅斯一架運輸機24日在烏克蘭邊境附近墜毀,機上74人全數罹難。俄羅斯官方指出,當時機上載有65名烏克蘭戰俘,並聲稱飛機是遭基輔當局擊落,而烏克蘭軍方否認此說法,反控當時機上根本未載有戰俘,而是載有俄軍導飛彈。

根據CNN報導,俄羅斯國防部指出,該架伊留申Il-76型運輸機(Ilyushin Il-76)當時正從契卡洛夫斯基(Chkalovsky)空軍基地飛往貝爾哥羅德州(Belgorod),載運著烏克蘭戰俘將進行戰俘交換,機上共載有65名烏克蘭戰俘、6名機組人員和3名俄羅斯人。

俄羅斯國防部指控,這架運輸機是被部署在烏克蘭哈爾科夫州(Kharkiv Oblast)利普齊(Lyptsi)的防空飛彈系統摧毀的,雷達設備有探測到飛彈發射,該地距離飛機墜毀的地點約80公里。

俄國防部稱,烏克蘭領導人非常清楚,按照慣例,烏克蘭戰俘將於24日由軍用運輸機運送到別爾哥羅德機場(Belgorod International Airport),並在俄烏邊境的科洛季洛夫卡口岸進行換俘任務。

烏克蘭軍事指揮部回應,他們認為接近別爾哥羅德機場的俄羅斯軍機是合法目標,但未承認向一架俄羅斯運輸機開火。CNN指出,從利普齊到墜機地點約80公里,超出了烏克蘭大多數地對空導彈系統的範圍。

烏克蘭國防部情報總局(HUR MO)則證實,原本24日確實要跟俄羅斯換俘,但並未獲得機上人員確切和完整的資料,也因此行動並未完成。另一位烏軍消息人士則聲稱,這架飛機攜帶的是S-300飛彈,而不是囚犯,不過CNN無法獨立核實該訊息。

