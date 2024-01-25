全球500大最有價值品牌　台灣僅「這2間」上榜

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全球500大最有價值品牌　台灣僅台積電、國泰人壽上榜

▲台積電，半導體。（圖／CFP）

▲Brand Finance公布2024年最有價值品牌，台積電名列第78名。（圖／CFP）

記者張方瑀、張靖榕／綜合報導

英國品牌行銷顧問公司Brand Finance公布2024年最有價值品牌排名，蘋果擠下亞馬遜、微軟和谷歌，重新拿下第一，特斯拉暴跌出前10名外，而台灣僅有2間公司上榜，分別是第78名的台積電，還有第490名的國泰人壽。

《Brand Finance》每年都會對全球5000家最大的品牌重新評估，並入選全球最具價值、表現最頂尖的500家品牌。蘋果今年的品牌價值瘋狂大增了74％，暴增2190億美元來到5170億美元，重新拿下全球最有價值品牌頭銜。

台灣則有2間企業上榜，分別是去年位列第87名，今年提升至第78名的台積電，品牌價值較去年增加16.2%至250.52億美元；另一間則是第490名的國泰人壽，國泰人壽也同時名列Brand Finance「全球十大最強保險品牌」（Top 10 Strongest Insurance Brands）第8名。

此外，受惠於AI人工智慧快速發展，2023年帶領AI產業往前衝的輝達（NVIDIA）品牌價值暴升163％，使其成為全球增速最快的品牌。中國抖音海外版「TikTok」因為廣受各國喜愛，也進步3名來到第7名的位置，臉書雖然落在第8名，但本次已進步了6名。

第2至10名分別為，微軟（美國，進步2名）、谷歌（美國，持平）、亞馬遜（美國，退步3名）、三星（韓國，進步１名）、沃爾瑪（美國，退步1名）、TikTok（中國，進步3名）、臉書（美國，進步6名）、德國電信（德國，進步2名）、中國工商銀行（中國，退步3名）。

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