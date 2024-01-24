《賀瓏夜夜秀》涉歧視炎上　贊助商Emma床墊道歉：暫停所有合作

▲王志安疑似訕笑身障律師陳俊翰，引來外界批評。（圖／翻攝YouTube／賀瓏夜夜秀）

記者柯沛辰／綜合報導

脫口秀節目《賀瓏夜夜秀》近日邀中國媒體人王志安評論台灣選舉，不料王疑似暗諷民進黨推不分區立委提名人、身障律師陳俊翰上台煽情催票，引發輿論批評，也讓許多贊助商紛紛「跳車」切割。對此，「德國Emma床墊」24日發聲明回應，節目言論完全不代表德國Emma立場，目前已暫停所有合作、啟動內部調查，並向節目表達關切。

Emma床墊聲明全文如下：

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尊敬的各位客戶：

感謝您對德國Emma的長期支持並分享您的關切。我們深感抱歉，得知您對Emma與「賀瓏夜夜秀」節目的業配或贊助表達失望和不安。

我們非常重視客戶的意見，並理解您對節目中的不當言論所引起的擔憂。德國Emma一向秉持尊重、平等和正面價值觀，我們對於可能對您和其他客戶造成的困擾深感遺憾。

賀瓏夜夜秀中的言論完全不代表德國Emma立場，目前已暫停所有和賀瓏夜夜秀的合作，並且啟動內部調查程序，以確保合作夥伴與德國Emma價值觀保持一致。同時，我們也已積極與「賀瓏夜夜秀」節目方面聯絡，強調我們的關切，並要求他們採取適當措施以解決此問題。

薩泰爾作為德國Emma的合作夥伴，已向我們保證將對此事進行嚴格的內部處理，以確保類似事件不再發生。他們承諾致力於改進內部管理和節目內容審查機制，以確保與德國Emma的合作符合共同價值觀。

德國Emma一直以來都致力於提供優質的產品和服務，我們堅信透過不斷的產品開發，能夠為社會大眾帶來更優良的生活品質。

請您放心，德國Emma將持續關注此事的進展，以恢復您對德國Emma的信心。如果您有任何進一步的建議或疑慮，請隨時與我們聯絡。

謝謝您的理解和支持。