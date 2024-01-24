快訊／俄軍運輸機墜毀！　機上載74人「含65名烏克蘭戰俘」

▲俄軍一架Il-76墜毀，圖非當事飛機。（資料照／翻攝自俄羅斯聯邦國防部網站）

記者陳宛貞、張寧倢／綜合外電報導

俄羅斯一架伊留申-76（Il-76）軍用運輸機24日在別爾哥羅德（Belgorod）墜毀，國防部稱機上載有65名烏克蘭戰俘及9名機組員、隨行人員，74人目前生死未卜。

《路透》根據4家親克里姆林宮媒體及網路曝光的影片報導，這架軍機24日在別爾哥羅德（Belgorod）墜毀。BBC指出，俄國國防部已經證實墜機，事發於當地上午約11時，俄媒稱機上除65名烏軍戰俘以外還有9人，包括6名機組員。

別爾哥羅德州長格拉德科夫（Vyacheslav Gladkov）則在Telegram發文表示，「事件發生於柯洛昌斯基區，調查小組及緊急情況部門工作人員目前正在現場工作。我變更了行程安排後前往當地。所有細節將稍後再說明」，但未透露是否為軍機墜毀事件。

事發約1小時前，該州一度發布空襲警報，敦促居民到遠離窗戶的安全地方避難，約半小時後，在莫斯科時間11時43分，格拉德科夫宣布警報解除。

克里姆林宮目前拒絕對國防部說法發表評論，克宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示，「這是相當新的消息。現在我們將處理這個問題。」

別爾哥羅德州與烏克蘭接壤，近幾月來經常遭到烏軍襲擊，包括去年12月一起導彈攻擊，造成25人死亡。