美國沒錢了！「無法再軍援烏克蘭」求盟友出手　基輔前線狂缺彈藥

▲拜登政府援助他國的預算在國會被擋。（圖／CFP）

記者葉睿涵／編譯

美國國會阻撓拜登政府推動加強軍援烏克蘭的法案，導致國防部缺乏為烏克蘭提供軍援的資金，使基輔政府難以獲得抵禦俄羅斯入侵所需的彈藥和導彈，而拜登政府也希望其盟友可以在美方等待國會通過預算之際，持續填補烏克蘭所需的資源。

據美聯社報導，美國國防部長奧斯汀（Llyod Austin）因癌症治療的併發症住院後，23日首度公開露面，出席一場有關援助烏克蘭抵禦俄羅斯入侵的會議。他在2022年4月成立了這個多達50國加入的國際組織，旨在為烏克蘭提供援助。

由於拜登政府的援烏法案在國會被擋，導致美方在23日首次「空手」出席了相關月度會議，而拜登政府在等待國會通過援烏的預算的同時，也期待盟友們可以持續填補烏克蘭的缺口，因此奧斯汀在會議上敦促組織「深入挖掘，以為烏克蘭提供更多救生地面防空系統和攔截器」。

▲烏克蘭如今仍持續遭遇來自俄羅斯的襲擊。（圖／CFP）

會議結束後，負責國際事務的助理國防部長瓦蘭德（Celeste Wallander）向媒體表示，烏克蘭國防部從前線得到報告顯示，部隊沒有所需的彈藥庫存，「這就是我們一直把重點放在回應國會問題的必要性的原因之一，這樣他們才能夠推動通過援助法案的決定」。

在美國資金卡關之際，歐洲盟國正在推進支持烏克蘭的新措施，而北約也宣布了一項價值12億美元的聯合合約，用於購買超過22.2萬發155毫米彈藥，以補充烏克蘭的彈藥儲備。

儘管國際如今的關注焦點已轉移至以色列與哈瑪斯之間的衝突上，但俄羅斯對烏克蘭的攻擊仍在持續。俄羅斯23日向烏克蘭2座最大的城市發射了40多枚彈道導彈、巡航導彈、防空導彈和製導導彈，摧毀公寓，造成至少5人死亡，而莫斯科也拒絕接受基輔及其西方盟友提出的任何停戰協議。

拜登政府與其國會在不少政策的優先順序上存在分歧，導致拜登政府對以色列、烏克蘭和台灣多達1100億美元的國防援助預算卡關。儘管參議員們致力於達成一項兩黨協議，但援烏方案在眾議院依舊面臨巨大壓力。