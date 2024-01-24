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日本多地降雪可觀　石川災區面臨低溫來襲

▲▼石川強震災區被白雪覆蓋。（圖／CFP）

▲日本多地近來受最強寒流侵襲，就連元旦發生強震的石川災區也降下白雪。（圖／CFP）

文／中央社東京24日綜合外電報導

日本多地正受到本季最強寒流侵襲，福井縣與滋賀縣等地雪勢迅速增強，已發布「顯著大雪相關情報」。今年1月1日發生強震的災區預料將持續下雪，並面臨低溫來襲。

日本放送協會（NHK）報導，氣象廳預測，受到本季入冬最強寒流抵達及冬季型態氣壓分布增強影響，包含強震災區在內，東日本地區與西日本地區日本海一側的山區、平地等，到明天都可能降下大雪。

在石川縣，今天上午8時，七尾市與珠洲市分別測得13公分與10公分的積雪。

此外，強震災區也面臨低溫，今天白天富山縣富山市最高氣溫預估為攝氏1度、石川縣輪島市攝氏2度、金澤市攝氏3度，預料天氣將持續嚴寒，當地民眾也須留意失溫症。

▲▼石川強震災區被白雪覆蓋。（圖／CFP）

▲石川強震災區被白雪覆蓋。（圖／CFP）

氣象廳也已針對滋賀縣與福井縣發布「顯著大雪相關情報」。

根據氣象廳觀測，截至今天上午11時的24小時內，岐阜縣白川村降雪量達59公分、岐阜縣飛驒與河合地區達52公分、滋賀縣長濱與余吳地區達51公分、福井縣大野與九頭龍地區達46公分。

九州、四國等大範圍地區到明天上午的降雪量均相當可觀。

截至明天上午的24小時預估降雪量，新潟縣預料達90公分；近畿地區預料達80公分；北陸、東北、東海地區等地預料達70公分；北海道與關東甲信地區預料達50公分；四國與九州北部15公分；九州南部5公分。

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