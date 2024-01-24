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金正恩拆老爸建的「統一門」！象徵南北韓和平　怒嗆：眼中釘

▲▼「統一門」（全稱國家統一與三大憲章紀念碑）。（圖／達志影像／美聯社）

▲北韓疑似拆除象徵南北韓統一的「統一門」，兩韓緊張局勢再度加溫。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

北韓領導人金正恩上周公開宣稱，南韓是「主要敵人」，且從未想過逃避戰爭。沒想到平壤23日最新的衛星影像便顯示，北韓當局疑似拆除金正日任內所建造、象徵南北韓統一的「統一門」（全稱國家統一與三大憲章紀念碑）。金正恩不到一周前才在演說中稱這座紀念拱門「很礙眼」，是「眼中釘」，甚至下令要求修改憲法，將南韓視為北韓「永遠的主要敵人」。

統一門為北韓紀念發表《祖國統一三大憲章》而修建的一座拱型紀念碑，位於平壤直轄市南郊統一大道上通往開城高速公路的入口，高30公尺，於2000年南北韓高峰會後動工興建，2001年8月14日正式竣工，象徵北韓人民期盼統一的願望。

金正恩8日至9日視察北韓重要軍需工廠並進行現場指導時強調，南韓是北韓的「主要敵人」，如果南韓膽敢對北韓使用武力或是威脅北韓的主權與安全，那麼北韓也將毫不猶豫動用手中一切手段與力量，「徹底摧毀」大韓民國。隨後又在15日於最高人民會議演說中指出，他將統一門視為眼中釘，並下令修改憲法。

根據《路透社》引述NK NEWS報導，平壤23日最新的衛星影像顯示，這座象徵統一的紀念拱門已經不復存在，不過《路透社》仍無法獨立證實統一門是否的確被拆除。

對此，美國白宮發言人柯比（John Kirby）則表示，目前正持續密切關注北韓是否改變對南韓的態度。

金正恩上周發表演說後，北韓則解散了數十年來與首爾當局之間發揮重要交流作用的關鍵政府機構。

 
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