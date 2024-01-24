載200人正要起飛！波音757「輪胎掉落滾走」　後方飛機目睹急喊停

▲達美航空一架載有200人的波音757客機起飛前輪胎掉落。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／綜合外電報導

美國達美航空公司（Delta Air Lines）一架載有200人的波音757飛機於20日中午在跑道滑行準備起飛時，前輪突然脫落並滾出跑道，後方飛機目擊後緊急通知塔台才未釀成大禍。此前，阿拉斯加航空（Alaska Airlines）一架服役8周的波音737 MAX 9艙門在空中脫落，航空公司最新檢查發現，許多同款飛機螺絲鬆動。

根據路透社報導，美國聯邦航空總署（FAA）一份初步紀錄顯示，這架波音757機頭起落架零件脫落事故，發生在喬治亞州亞特蘭大國際機場（Atlanta International Airport），機上184名乘客與6名機組人員並未受傷。FAA稱，波音757飛機正在排隊等待起飛時，鼻輪（nose wheel）脫落並且一路滾過了路堤。

▲排在下一個起飛順序的飛機也是達美航空的班機，機師目睹情況後趕緊通知塔台。（示意圖／達志影像／美聯社）

據YouTube航空主題頻道VASAviation取得的塔台對話顯示，後方另一架達美航空編號1783的波音737飛機當下立刻通知塔台人員，跑道上有飛機前輪掉落。機師聽到後也隨即告知塔台，「嘿，謝謝……塔台，聽起來我們遇到了問題。」

編號1783飛機的機師還表示，「達美982，我們是正在看著你們的飛機，你的其中一個鼻輪掉了，輪胎滾過了跑道，滾到你們的後面」、「塔台，這裡是達美1783，你們可能要派人來看，那個鼻輪朝著跑道的最尾端一直滾過去」。輪胎脫落原因暫不清楚，但波音公司拒絕對此發表評論。

▲後方飛機發現輪胎掉落後通知塔台的對話曝光。影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

據報導，這架達美航空編號982航班原定飛往哥倫比亞首都波哥大（Bogota），隨後維修人員被呼叫到現場尋找脫落的輪胎並評估情況，而在後方排隊準備起飛的飛機起初被迫留在原地等待，但最終有2架飛機改從其他跑道起飛。達美航空的飛機則在停機坪上停留了3小時，乘客被安排改搭另一架航班。

▲阿拉斯加航空一架波音737 MAX 9客機發生飛行中艙門脫落意外。（圖／路透）

此前，阿拉斯加航空6日一架波音737 MAX 9的門塞（door plug）鬆動，艙門面板在半空中脫落，造成機身出現大洞。阿拉斯加航空23日表示，事故後進行檢查發現，旗下所有65架737 MAX 9飛機中，有「許多」螺栓鬆動。不過，目前在美國國家運輸安全委員會（NTSB）調查持續之下，可能還需數月時間才能得知確切原因。