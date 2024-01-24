AON最新氣候與巨災報告出爐　2023全球經濟損失3800億美元

▲2023全球十大經濟損失巨災統計。 （點圖可放大／資料來源：AON）

記者陳弘修／台北報導

全球風險管理集團AON（怡安）24日公布最新巨災報告，怡安指出，在審查的12個月期間，全球計有398起自然災害事件，經濟損失3800億美元（2022年為3550億美元），比21世紀平均高出22%，原因是美國和歐洲嚴重地震和強烈的對流風暴。怡安也建議投資者可以從三個角度考慮氣候變遷：保護投資組合免受金融風險﹑ 受益於氣候解決方案的成長機會﹑確定如何在邁向淨零排放的世界中產生積極影響並發揮作用。

根據AON最新報告，2023年全球有 95,000 人因自然災害而喪生，是自2010年以來的最高數字，其中，大部分是由地震和熱浪造成的。 就氣候而言，2023 年是有記錄以來最熱的一年，出現前所未有的氣溫異常，13個國家出現歷史最高溫。

另外，2023年，重大損失天災事件數也創紀錄，包括經濟損失事件達660億美元﹑保險損失事件達370億美元。其中， 地震造成的經濟損失最大，而強對流風暴對保險公司造成的損失最大； 紐西蘭、義大利、希臘、斯洛維尼亞和克羅埃西亞都創下了有史以來成本最高的天氣相關保險事故。



在經濟損失方面，全年全球保險損失比 21 世紀平均高出 31%，連續第四年超過 1,000 億美元。 由於保險覆蓋範圍僅為1,180億美元（2022 年：1,510 億美元），即總損失的31%，「保障缺口」高達69%（2022 年：58%），這也凸顯了擴大保險覆蓋範圍的緊迫性。



對此， Aon 全球執行長Greg Case表示，在變動性和複雜性持續增加的情況下，組織也形同面臨一個重要的機會以增強對氣候和災難風險的抵禦能力，「透過與私營和公務部門合作，我們正在加速創新」，保護服務不足的社區，並更好地解決極端天氣的經濟影響，為世界各地的企業和社區創造更永續的成果。



怡安風險資本執行長暨再保險執行長Andy Marcell也指出，巨災報告的調查結果凸顯了組織需要利用前瞻性診斷來幫助分析氣候趨勢並降低風險，以及保護自己的勞動力。風險管理者可以利用更精密工具分析，利用資本並做出更好的決策。同樣地，保險業在改善財務狀況方面發揮關鍵作用，應保持財務韌性，並藉此機會透過新的相關產品彌合保護差距。

▼全球風險管理集團AON（怡安）公布最新巨災報告。