美軍再轟葉門反抗軍！空襲摧毀2反艦飛彈　瞄準紅海已準備發射

▲美軍24日再次襲擊青年運動的2枚飛彈。圖為美軍之前有一架飛機從航母上起飛到紅海進行任務。(圖/CFP)

記者葉睿涵/編譯

美國中央司令部發布聲明證實,美軍24日再次對葉門反抗軍「青年運動」(Houthi)發動2次襲擊,摧毀了2枚瞄準紅海的反艦飛彈。

據路透社報導,這起空襲大約發生於當地24日凌晨2點30分。當時,美軍在青年運動控制的地區發現2枚瞄準紅海的反艦飛彈,而這2枚飛彈明顯已蓄勢待發。

U.S. CENTCOM Destroys Two Houthi Terrorists' Anti-Ship Missiles



On Jan. 24 at approximately 2:30 a.m.(Sanaa time), U.S. Central Command forces conducted strikes against two Houthi anti-ship missiles that were aimed into the Southern Red Sea and were prepared to launch. U.S.… pic.twitter.com/l3CMPrDx92