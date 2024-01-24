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2清潔員坐垃圾車頂！下秒開進隧道「撞橫樑」　爆頭慘死

記者王佩翊／編譯

泰國一輛垃圾清運車行駛過隧道時，2名坐在車頂的清潔員當場遭到猛烈撞擊，傷勢嚴重，車頂與隧道天花板則沾滿了血跡。由於撞擊力道過大，2人送院後不治身亡。警方事後調查駕駛，但垃圾車駕駛則直言，根本不知道死者們為何會坐在車頂，等到經過隧道聽到巨響後，才發現問題。

根據《民意報》報導，泰國北碧府一輛正在進行清運工作的垃圾車23日下午3時10分左右，行經一處限高4公尺的隧道，然而司機卻沒注意到清潔人員坐在車頂，就這樣開進隧道，導致車頂上的2人直接撞上隧道天花板與橫樑。

▲▼ 2清潔員坐垃圾車頂！下秒開進隧道「重擊橫樑」　爆頭慘死。（圖／翻攝自YT）

▲駕駛並未發現另外2名同事坐在車頂，直接開進隧道。（圖／翻攝自YT）

清潔人員因為受到劇烈撞擊，傷勢嚴重，隧道天花板還殘留著血跡與頭髮，而2人送院後則因傷勢嚴重，不治身亡。警方調查後發現，垃圾車頂上放著數個已經分類過的垃圾袋，也全都沾滿血跡，血液甚至沿著車身流到路面，形成一條長長的血痕。

負責駕駛垃圾車的43歲男子表示，當時垃圾車收完垃圾，準備前往集中處理廠，他也不知道另外2人是何時爬上車頂的，直到車子駛入隧道發生巨響後，才知道2人受傷。

死者皆來自北碧府，分別是24歲的Apinyo與27歲的Narongsak，而他們的頭部與顱骨都有嚴重骨折，目前遺體已經被送往法醫中心進行進一步驗屍。

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