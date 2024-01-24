擔心女友考不上！26歲男剃鬍「假扮女友考試」　被抓包畫面瘋傳

▲男假扮女友考試。（圖／翻攝自X）

記者李振慧／綜合報導

印度26歲男子辛格(Angrez Singh)在考場被抓到，竟然剃掉鬍子、穿上女裝，假扮成女子幫34歲女友庫爾(Paramjit Kaur)代考，還細心偽造了女友准考證和身分證等物品，沒想到應考時仍引起監考人員懷疑，最後透過指紋比對被抓包。

事件7日發生在旁遮普邦法里德科特縣(Faridkot)，辛格因為擔心想成為醫護人員的女友這次又應考失敗，竟然把自己打扮成對方幫忙代考，為了成功騙過監考人員，他特意把鬍子剃掉、化妝，並且換上女裝。

A 26-year-old man from India was arrested for impersonating his 34-year-old girlfriend and attempting to take a healthcare recruitment exam.



Angrez Singh, 26, was caught after his fingerprints were scanned and did not match the records in the system. pic.twitter.com/roqBlDRxvU — Tren&Glim (@TrenGlim) January 16, 2024

辛格還細心地把自己女裝的照片貼在女友的相關身分證件上，果然成功進入考場中，然而仍被監考人員發現他的長相與申請表上庫爾的長相不同，最後透過指紋辨識確認他不是考生本人。

辛格原本謊稱自己是庫爾的親戚，不過警方調查發現，2人雖然都是來自法齊爾卡(Fazilka)居民，但不是親戚而是男女朋友，警方表示，「一個男人只有可能是為了女友，才會冒這樣的風險」。最後除了逮捕辛格，同時也對庫爾提出起訴，案件正在調查中。