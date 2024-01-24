世界毀滅倒數90秒！「末日時鐘」時間凍結　專家示警：不代表穩定

圖文／CTWANT

在2023年年初，運作75年的「末日時鐘」（Doomsday Clock）被調快到至23時58分30秒，距離「世界末日」僅剩下最後的90秒。而一年過去了，末日時鐘的非營利組織《原子科學家公報》（Bulletin of Atomic Scientists）再次公布「末日時鐘」的時間，目前仍維持在23時58分30秒。但《原子科學家公報》強調，時間凍結並不代表局勢穩定，任何一個行為都有可能導致加速，各國政府與人類仍需要採取緊急措施。

▲ 末日時鐘上的時間距離「世界末日」僅剩90秒。（圖／達志／美聯社）

根據《原子科學家公報》報導指出，在2023年，不祥的趨勢依舊影響著全球性的災難，像是俄烏戰爭、對核武器的廣泛和日益增長的依賴，增加了全球核升級的風險。除此之外，中國、俄羅斯和美國都在花費巨額資金擴大或現代化他們的核武庫，增加了因錯誤或誤判而導致核戰爭的長期存在的危險。

在天氣方面，2023年，地球經歷了有紀錄以來最熱的一年，大規模的洪水、野火和其他與氣候有關的災害影響了全球數百萬人。與此同時，生命科學和其他顛覆性技術的快速和令人擔憂的發展加速，而政府只是做出了微弱的努力來控制。但《原子科學家公報》認為，世界可以變得更安全，時鐘可以遠離午夜，只要政府與人民都能共同努力。

《原子科學家公報》執行主席布朗（Jerry Brown）表示，目前的世界就像在鐵達尼號一樣，各國領導人正在將世界引向災難——更多的核彈、大量的碳排放、危險的病原體和人工智能。布朗認為，「只有像中國、美國和俄羅斯這樣的大國可以將我們拉回來。儘管存在深刻的對立，他們必須合作，否則我們注定失敗。」

據了解，末日時鐘是一個虛構的時鐘，最初是由美國芝加哥大學的《原子科學家公報》（Bulletin of the Atomic Scientists）雜誌於1947年設立，該時鐘每年一月進行一次評估，以此標示出目前世界局勢距離世界末日的時間，而午夜零點就代表著世界末日來臨。

該鐘自設立以來，就已經距離午夜僅剩下7分鐘，但前後被調整過25次，距離午夜時間最長的17分鐘是在1991年，而目前的90秒是最接近午夜的時候。

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