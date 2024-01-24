已婚女老師「色誘男高中生」性愛多達30次！　教室停車場淪砲房

▲美國阿肯色州女教師黑爾（Heather Hare）坦承與男學生發生30次性行為。（圖／翻攝自 Bryant Police Department）

記者張寧倢／綜合外電報導

美國阿肯色州檢方表示，首府小石城（Little Rock）郊區一名已婚女老師承認與一名男高中生發生多達30次的性行為，地點包含她的住處、學校教室和停車場，甚至曾經帶著受害人和其他學生到校外考察過夜時發生關係，如今恐面臨10年以上監禁、最高可判無期徒刑的重刑。

據《時人》等美媒報導，阿肯色州東區聯邦檢察官羅斯（Jonathan D. Ross）22日宣布，33歲女教師黑爾（Heather Hare）坦承將一名未成年跨越州界運送到外地，並進行非法性活動，可被判處10年以上監禁，最重可判處無期徒刑。作為認罪協議的條件，其餘指控已被撤回，她正在尋求減輕至13年刑期，不過，法官表示將在量刑聽證會上再做裁決。

檢方表示，黑爾在2021至2022學年間與未成年受害者發生了20到30次的性行為，多次是在黑爾的家中，而在車內、教室、學校停車場也都曾發生過。黑爾在受害者升上高三的第一天就見到了他，並熱心地開始提供一對一諮詢，給了他電話號碼、社群媒體與通訊軟體的聯絡帳號，最終她告訴受害者，她夢見了兩人發生性行為，隨後便透露了自己家的住址。

關於黑爾被指控跨州運送未成年人進行性行為則是因為在2022年4月，她帶著包含受害者在內一共4名學生到華盛頓特區進行為期3天的校外考察，結果在旅行期間發生性關係。受害人表示，她建議他們可以在旅途中做愛，還能安心不會被發現。檢方也表示，海爾確實去了受害人的飯店房間，並且發生關係。

醜聞爆發前，黑爾曾在2020年登上一檔美國電視節目，當時她的學生們因為疫情期間無法見到老師，還拍攝一段溫馨影片送給她，惹得她淚眼汪汪，沒想到，僅相隔不到兩年她卻引誘未成年學生進行性行為。