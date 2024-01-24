▲Netflix將取消最便宜的無廣告方案。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

影音串流巨擘Netflix於2023年大動作宣布調漲，且宣布新會員不得加入無廣告的基本方案，如今Netflix又有新動作，稍早正式宣布，將逐步在各國取消無廣告的基本訂閱方案，加拿大與英國將成為第一波適用國家，新制最快第二季就會上路。

根據theverge報導，Netflix於24日公布最新財報，儘管接連漲價，但是上一季的訂閱戶激增1310萬人，遠遠優於分析師預估的870萬人，使全球總訂閱戶來到2.47億人。2023年第四季營收年增12.5%至88.3億美元（約新台幣2770億元）。

Netflix宣布，目前各國最便宜的無廣告方案將陸續取消，首批影響國家為加拿大與英國用戶，訂閱者屆時若想選擇最便宜的無廣告方案，就必須升級至15.49美元（約新台幣499元）的「標準方案」（Standard plan）。加拿大與英國今年第二季起就會取消最便宜無廣告方案，之後則會陸續在其他國家實施。

事實上，儘管Netflix連連漲價並致力打擊共享帳號讓用戶大喊吃不消，但是卻也讓訂閱人口基數大增，甚至超越預估數字。

取消最便宜的無廣告方案後，Netflix將會剩下3種訂閱方案，分別是每月6.99美元（約新台幣225元）的「廣告方案」（Standard with ads）、每月15.49美元（約新台幣499元）的「標準方案」（Standard plan），以及每月22.99美元（約新台幣740元）的「高級方案」（Premium plan）。