雪地超車剎不住！美Subaru正面撞鏟雪車　「超派腰斬」削成兩半

▲紐約一輛Subaru WRX在雪地中與鏟雪車相撞，導致車身被削成兩半。（圖／翻攝自X）

記者葉睿涵／編譯

霸王級寒流來襲，由於四輪驅動（AWD）在雪地和結冰路面行駛時可以提供額外的牽引力，因此成為不少民眾上山賞雪時的好選擇。然而，紐約州一輛Subaru WRX最近因為在雪地超車不及，迎面撞上對向鏟雪車，導致車身被削成兩半，變成一堆廢鐵，引發紐約交通部的注意，提醒人們無論駕駛哪種車型，在雪地行駛時都應該格外小心。

Note to self: don't try to pass when roads are covered in snow and slush.



Thankfully, no one was injured in this crash. pic.twitter.com/pO1haHGk1P — NYSDOT (@NYSDOT) January 18, 2024

紐約州交通部19日在X分享一段行車紀錄器拍到的畫面，顯示一名Subaru WRX司機日前嘗試在冰封路面上超越一輛大型卡車，不料司機卻沒有發現對向有一輛鏟雪車正向他駛來，兩車之間也沒有足夠的空間讓他超車，導致這輛Subaru WRX與鏟雪機迎頭撞上後衝出馬路，現場碎片四濺。

網友艾瑞克（Erik Ghiraduzzi）隨後在X公開畫面，顯示這輛Subaru WRX在事故後被削成了兩半，尾部整個被撞成一團幾乎認不得原型的廢鐵，但車身前半部和B柱之間卻完好無缺，而司機也幸運地沒有受傷，令人嘖嘖稱奇。

報導稱，儘管AWD可以在濕滑路面上提供額外的牽引力，但它無法幫你減速，也不能防止事故的發生，因此紐約交通部警告，在下雪的道路上駕駛仍需謹慎，無論車輛是前輪驅動、後輪驅動還是四輪驅動，4個輪子上的煞車依舊是唯一能夠減速的東西，而發現路面結冰或被雪泥覆蓋後，最好的方法就是不要繼續行駛。