雪地超車剎不住！美Subaru正面撞鏟雪車　「超派腰斬」削成兩半

▲紐約一輛Subaru WRX在雪地中與鏟雪車相撞,導致車身被削成兩半。(圖/翻攝自X)

記者葉睿涵/編譯

霸王級寒流來襲,由於四輪驅動(AWD)在雪地和結冰路面行駛時可以提供額外的牽引力,因此成為不少民眾上山賞雪時的好選擇。然而,紐約州一輛Subaru WRX最近因為在雪地超車不及,迎面撞上對向鏟雪車,導致車身被削成兩半,變成一堆廢鐵,引發紐約交通部的注意,提醒人們無論駕駛哪種車型,在雪地行駛時都應該格外小心。

