施明德辭世　紐時：投身反對運動為民主奉獻一生

▲《紐時》23日發了一篇施明德的訃告。（圖／翻攝施明德臉書）

文／中央社記者尹俊傑紐約23日專電

前民進黨主席施明德上週病逝，享壽83歲。紐約時報今天訃告稱他畢生為台灣民主奮鬥，曾為此坐牢逾20年，之後在前總統陳水扁執政時發動倒扁運動，堅持對抗當權者。

施明德15日凌晨在台北榮民總醫院病逝。遺孀施陳嘉君說，施明德死因為手術切除肝腫瘤引起併發症。

紐時訃告提到，1979年，施明德等黨外人士在高雄聚眾遊行，爭取民主，遭警方強力鎮壓。如今，這次事件被視為台灣從威權走向民主的轉捩點。即使多年前遭刑求時滿口牙齒被打落，施明德受審時仍桀驁不馴地對鏡頭微笑，發表國民黨蔣家統治時禁絕的台灣獨立論點。

▲陳菊也在Facebook悼念施明德。（圖／翻攝陳菊臉書）

施明德2022年接受紐時專訪時說，他坐牢25年，兩度面對被判死刑的可能性，但每次出獄後，他都馬上重回推翻蔣家獨裁政權的運動，「我是個從未有過青春的人」。

訃告寫道，施明德青少年時期就展開抗爭，21歲時初次被控從事非法政治活動。據施明德估計，兩段牢獄生涯總共被關禁閉13年，讓他更加堅定對抗當權者的決心。

1990年代台灣民主化，施明德被尊為英雄，當上民主進步黨主席。2006年，已退黨的他率領大批民眾上街，要求深陷貪腐醜聞的民進黨籍總統陳水扁下台。

施明德在台灣舉行第8次總統直選2天後辭世。

▲蔡英文總統也在施明德去世後發文感念他。（圖／蔡英文臉書）

施明德死後，許多台灣人稱頌他在台灣民主化扮演的角色，就連先前跟他鬧翻的人也不例外。總統蔡英文與施明德曾經關係緊繃，在施明德臨終時赴醫院探視，之後在臉書（Facebook）發文，稱施明德「在威權時期投身民主運動，是台灣民主及人權先驅，影響台灣深遠」。

施明德1941年生於高雄，父親為醫師，家境不錯。但施明德的童年籠罩在戰爭與壓迫陰影下，記得二戰時美軍轟炸高雄，目睹二二八事件高雄學生因對抗國民黨軍隊而喪命。

施明德生前自述，這些回憶形塑他的一生，讓他步上對抗台灣殖民主義者之路，包括1949年遷台的國民黨政府。

1962年，施明德在小金門擔任軍官時，遭指涉捲入台灣獨立聯盟案被捕，以首謀判亂罪遭判無期徒刑。1977年獲釋後，他旋即投入黨外運動，之後和黨外人士組成「美麗島」雜誌社。1979年12月，高雄民主遊行演變成警民衝突，遭當局通緝的施明德易容逃亡後被捕，再度被判無期徒刑。

1987年台灣解除戒嚴，施明德堅持無罪，不接受當局特赦。直到1990年時任總統李登輝宣布美麗島事件判決無效，施明德才以無罪之身恢復自由。

▲施明德曾發動倒扁行動。（圖／翻攝自陳水扁臉書）

施明德之後當上立法委員、民進黨主席。2000年陳水扁當選總統，許多支持者欣喜不已，施明德則決定退出民進黨，多年後槓上貪腐醜聞纏身的陳水扁。

2006年，施明德發起紅衫軍運動，曾有數十萬人齊聚總統府外要求陳水扁下台。紐時訃告寫道，施明德似乎陶醉於重回政治鬥爭，徜徉在群眾中，時而身穿宣告他是「總指揮」的襯衫。不過，部分認同民進黨的友人看不慣施明德和國民黨政治人物合作，與他漸行漸遠。

施明德堅稱，他一直嘗試保護民主，如此努力比黨派關係更重要。

施明德晚年鼓吹「大一中架構」，出版3本描述昔日受審與身陷囹圄數十年的回憶錄。

遺孀施陳嘉君說：「他告訴我，白天時他知道要怎麼放下仇恨，但午夜夢迴那些事又會回來糾纏他。這一切留給他很深的印記。」