為「50顆溏心蛋」怒吼！　女子深夜道歉：肚子餓又想午休

記者葉國吏／綜合報導

高雄市一位女子，因拿不到便當店促銷的50顆溏心蛋在店內咆嘯，最後鬧上新聞版面。對此女子在深夜道歉。

「餐飲難做，客人超派！」店家於網路po出監視器畫面，當時一名女子於店內用餐，告訴店員她有會員，希望外帶5顆溏心蛋回家做菜，不過店家活動是「回購一個便當送一顆蛋」，因此告知女子無法配合，沒想到女子火氣上來，以高音頻和店員爭執一個小時。

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▲女子要求領50顆蛋。（圖／翻攝自爆料公社公開版，下同）



女子怒噴是員工教育不足，質疑店員把問題推到她頭上，店員則表示願意退會員費，不過女子仍要求「我要的是50顆蛋」，見店員不答應，又獅子大開頭，要求退店家菜單上50顆蛋的錢，也就是1000元。

雙方遲遲無法達成共識，店家打電話報警，員警到場進行協調，不過店家最後也妥協，破例讓女子無條件領蛋回家做菜，才結束這場鬧劇，不過店家也直呼「小本生意真的經不起客人這樣折騰…」。

此事登上新聞版面後，該女子23日深夜發文道歉，坦言當天工作有點小狀況、情緒不佳，當下肚子很餓又想趕快回去午休，所以脾氣就上來了。女子表示事件鬧上新聞版面後，剩下的溏心蛋就請老闆將等值的費用轉為愛心待用餐，最後祝福店家生意興隆，並再次對當天被嚇到的客人致歉。