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路透：4理由讓川普有機會重返白宮

▲▼美國前總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國前總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

儘管美國前總統川普任內兩度遭彈劾，2020大選敗選時試圖阻撓政權和平轉移，如今官司纏身，批評者甚至示警他圖謀獨裁統治，然而川普仍有機會贏得今年的大選、重返白宮。

川普15日在共和黨提名戰首站愛荷華州黨團會議成功出線，促使佛州州長迪尚特（Ron DeSantis）退選，如今黨內與他爭奪候選人資格的只剩下前聯合國大使海利（Nikki Haley）。

路透社列舉4大理由，說明川普為何有機會在今年11月大選時撂倒尋求連任的民主黨籍對手、現任總統拜登。

一、選民實在太苦悶

拜登政府主張美國經濟狀況良好，失業率從川普卸任時的6.3%下滑至接近歷史低點的3.7%；通貨膨脹也從2022年6月的逾9%高點降到截至12月的3.4%。

大批民眾卻不這麼認為，包括許多有色人種和年輕選民。他們直指薪資漲幅跟不上日用品、汽車、房屋、養小孩和老年照護等基本商品及服務花費。

每當拜登提及經濟，美國人想到的是負擔能力，而非經濟指標。民調顯示，即使川普提出的政策建議十分模糊，但選民仍認為共和黨人是較有能力的經濟管理者。

二、川普敢大聲說出白人的恐懼

讓選民不安的不只是經濟問題。隨著美國社會日益多元、文化持續革新，川普經常把許多白人的恐懼掛在嘴邊，無論這些憂慮是否有其根據。

此外，美國普遍存在一種「節節敗退」的失落感。有能力買房、擁有不會被通膨吃掉的像樣薪資、接受大學教育，原是美國生活的基石，如今對許多人來說卻變得愈來愈遙不可及。民調顯示，選民對犯罪感到憂慮，也對一波又一波移民非法跨越美墨邊境感到緊張。

川普非常善於傳達並包裝這些憂慮，同時把自己塑造成美國政治圈的「局外人」。他既是縱火犯又是消防員，一邊高呼國家陷入混亂，一邊又說自己是「救世主」。

三、川普所作所為　選民不認為是失格表現

儘管民主黨陣營和部分共和黨內批評者、媒體都認為川普不適任總統職位，數以百萬計的選民卻不這麼想。

他們非但不這麼想，還深信川普是政治獵巫的受害者。路透社/易普索（Reuters/Ipsos）今年初的民調顯示，至少半數共和黨人表示，就算川普被定罪，他們仍會投他一票。

四、壞事都算在拜登頭上　功勞一個也沒撈到

川普還抓到一個把柄：起碼到目前為止，白宮還無法說服絕大多數的美國人，拜登為創造就業機會，砸下重金投資基礎建設、潔淨能源和晶片製造，已經讓他們的生活變得更好。

拜登還背負著2場造成美國社會分歧的海外戰爭責任。川普的不干涉主義、「美國優先」訊息則可能引起某些選民的共鳴，尤其是擔心美國進一步介入烏克蘭或以色列事務的選民；而拜登則是維持更為傳統、以干涉主義為基礎的美國外交政策。

路透社強調，上述4大理由，當然未必表示川普必定將贏得2024年總統大選。川普在美國許多地區和人口結構中仍極不受歡迎，如果他贏得共和黨總統提名，很可能激起大批選民支持民主黨，以與他抗衡。

他的煽動性言論，包括揚言報復遭他斥為「害蟲」（vermin）的政敵，也可能嚇跑溫和派共和黨人與無黨派選民，而他需要這類選民來擊敗拜登。

此外，民主黨陣營確實成功擦亮了「墮胎權捍衛者」這塊招牌，並在一系列選戰中擊敗全美各地的共和黨人。預料民主黨將再次強打這項議題，作為2024年選戰的核心。

儘管如此，路透社認為，從此時此刻、距離大選投票日剩下約10個月的時間點來看，川普重返白宮的機會已來到他卸任至今的最高峰。

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