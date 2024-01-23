談判內幕曝！以色列要「驅逐哈瑪斯高層」換停火　卡達：行不通

▲以色列國內關於解救人質的壓力大增，讓以色列不得不允許哈瑪斯高層離開加薩，以換取更廣泛的停火協議。（圖／CFP）

記者葉睿涵／編譯

2名熟知以哈談判狀況的官員向CNN透露，以色列允許哈瑪斯高層離開加薩，以換取更廣泛的停火協議，不過哈瑪斯不太可能接受相關建議。

據CNN報導，儘管以色列宣稱要徹底摧毀哈瑪斯政權，但總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）在國內的壓力卻越來越大，國人不斷施壓政府解救人質，而納坦雅胡也清楚，在哈瑪斯身上取得「徹底勝利」還有很長的路要走。

為此，以色列在近幾周的談判中，至少2次提出了讓哈瑪斯高層離開加薩的條件，作為換取更廣泛停火的部分協議。消息人士指出，相關協議在去年12月的華沙談判中首次被以色列情報局長巴尼亞（David Barnea）提出，而美國國務卿布林肯（Antony Blinken）本月在多哈商談時，也重提了相關條件。

然而，報導稱，哈瑪斯或許不太可能接受此一提議。一位官員透露，當布林肯提出相關提議時，代表哈瑪斯進行談判的卡達官員就明確表示，以色列的想法「永遠行不通」，因為哈瑪斯認為，即使哈瑪斯高層離開加薩，以色列也不會終止他們在加薩攻擊哈瑪斯的行動。

報導稱，對哈瑪斯來說，以色列的提議雖然可以讓計劃了10月7日襲擊的哈瑪斯高層得以安全離開加薩，但這也可能削弱哈瑪斯在當地的控制。而且就事實層面而言，以色列在過去近4個月的戰爭中，也未能捕獲或擊斃任何哈瑪斯在加薩的高層。

截至目前為止，美國國務院、中央情報局和以色列總理辦公室都拒絕對相關消息置評，而媒體也還不清楚以色列是否有指定他們希望離開加薩地帶的哈瑪斯高層。不過，CNN認為，哈瑪斯在加薩的最高官員辛瓦（Yahya Sinwar）顯然是以色列的最大目標。