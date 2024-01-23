　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

英國鋼琴家街頭演奏　遭持五星旗陸客要求「刪影片」！引全球關注

▲▼英國鋼琴家卡瓦納在倫敦演奏直播，被中國遊客要求刪除影片。（圖／翻攝自YouTube）

▲英國鋼琴家卡瓦納在倫敦演奏直播，被中國遊客要求刪除影片。（圖／翻攝自YouTube）

記者羅翊宬／綜合報導

近年受到中國網友到處出征引戰，導致國際反中情緒高漲。英國知名愛爾蘭裔鋼琴家，日前在倫敦某商場直播即興鋼琴演奏，豈料卻遇上一群無禮的中國人以「肖像權」為由大聲咆哮、要求停止拍攝，還被對方誣陷為種族主義者，甚至因此遭到英國警察制止直播，影片吸引390多萬次觀看，網友力挺英國鋼琴家。

根據英國《每日郵報》，英國愛爾蘭裔鋼琴家卡瓦納（Brendan Kavanagh）的頻道超過200萬人訂閱，是一名網紅音樂家。當地時間19日，他在倫敦聖潘克拉斯（St. Pancras）車站的百貨商場直播演奏鋼琴，起初一群拿著五星旗的中國遊客站在拍攝背景中，然而他們卻於影片9分鐘14秒處走向卡瓦納。

一名手持五星旗的黃皮膚面孔年輕女性前來交涉，要求卡瓦納刪除直播影片，因為他們當中「有人不想被拍到」。女子向卡瓦納解釋，她在中國電視台工作，因此要求不准拍攝。不過，卡瓦納卻對他們的要求感到費解，認為自己人目前待在英國、而非中國，是自由國家，因此拒絕女子等一行人的要求。

▲▼男子要求卡瓦納停止直播，其疑似為孔子學院中文教師。（圖／翻攝自YouTube）

▲男子要求卡瓦納停止直播，其疑似為孔子學院中文教師。（圖／翻攝自YouTube）

一頭霧水的卡瓦納認為，他在車站公共區域直播演奏鋼琴已行之有年，從來沒遇過類似問題，若不想出現在鏡頭前，大可離開就好。這群中國遊客再次表明，不希望自己的聲音和長相被拍攝到。當卡瓦納詢問原因，這群中國遊客竟回答，「因為中國的法律不允許」，手拿五星旗的女性則稱「自己也是英國人」，因此肖像權需要被尊重。

卡瓦納聽完後覺得不可思議，直言「英國是個自由的國家，這裡不是中國」，之後他指著手拿五星旗的女性問道「你是中國人嗎」，女性則回答自己是英國人，他再度用手指著五星旗，卻突然遭到一名中國男子大聲咆哮，要求「你不准碰她」，中國男子甚至高聲指控卡瓦納是「種族主義者」。

英國警方在接獲圍觀民眾報案後，旋即趕往現場，要求卡瓦納停止鋼琴演奏直播。不過卡瓦納仍向警方強調「這裡是英國，我們身處自由的國家」，不願意刪除影片。卡瓦納不解，為何當中國遊客以「種族歧視」的方向指控，英國警察便會順著中國遊客的說法，跟著要求自家民眾別在公共場合進行拍攝。

▲▼事發後卡瓦納繼續坐在鋼琴前演奏。（圖／翻攝自YouTube）

▲事發後卡瓦納繼續坐在鋼琴前演奏。（圖／翻攝自YouTube）

中國遊客還表示，卡瓦納應該要先「多讀書」，因為這面旗幟（五星旗）並非共產黨的旗幟，共產黨的旗幟上畫有黃色的錘子和鐮刀，並非五顆星。

女警附和著中國遊客，要求卡瓦納刪除影片、停止直播，「順便說一句，我不是上你的頻道，現在我在跟你說話」；卡瓦納則打斷女警，「聽著，我們現在在英國，是自由國家，而這裡是公共場所。」

影片上傳3天後吸引超過390萬人次觀看。網友表示，「他們既然不想被拍，那為何還要走到鏡頭裡面」、「太荒謬了吧，到另一個國家，要求當地人遵守他們自己國家的法律」、「以為全球都要聽中國的嗎」；還有網友指出，手持五星旗的中國遊客，很可能是孔子學院的中文教師。

ET快訊
不止「多兩個零」！華銀爆連出3包
彩虹爺爺控他壞蛋「再也不住眷村」　租鐵皮屋睡夢中過世
台中男跟正妹回家「看掃地機器人」！進門性侵
寒流狂襲「急凍4.6度」　全台92人倒地命危！
寒流急凍！「9大食物」吃完變暖爐　營養師認證

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

英國鋼琴家街頭演奏　遭持五星旗陸客要求「刪影片」！引全球關注

老了用不到小兄弟！英63歲翁路邊「揮刀自宮」　命根全斷噴血亡

20歲女被身材羞辱　飛土耳其「縮胃減肥」！花10萬動刀卻感染死亡

挑戰騎自行車到印度　2寶爸疑吃下「毒蘑菇」墜崖身亡！

這顆草莓要價2萬！比iPhone還重　農主自豪「史上最棒美人姬」

談判內幕曝！以色列要「驅逐哈瑪斯高層」換停火　卡達：行不通

美媒曝：以色列提議最多停火2個月　換取哈瑪斯釋放所有人質

瓜地馬拉毒梟「劫車屠殺16人」殘忍焚屍　重判808年監禁

日本3條新幹線多段「全天停駛」　JR東日本證實：電線垂落導致

韓傳統水產市場深夜大火！建築燒到「只剩骨架」　商家怒尹錫悅作秀

「超哥餐廳」店長還原Toyz用餐情況　心疼老闆..抱不平：平常個性超好的！

陶晶瑩哭了！淚控股東「背信賺價差」　公司遭查封「自掏腰包付員工年終薪水」

花200入會員！要50顆蛋被拒　超派女客飆高音：不然退1千

加拿大-42°C結凍測試！熱麵放2小時→叉子浮空

李棟旭心疼姪女受難...自打8巴掌　《殺人者的購物中心》開播就有爆點

超哥才爆揍Toyz後5萬交保　隔天現身機場...解釋早訂好

YOASOBI台北開唱2千粉絲擠滿！　安可神曲《IDOL》現場超嗨

尼克星分析Toyz打輸超哥　「重心被控制、警覺性差」

小萌貓「鱷魚尾巴」吃播　開心呼嚕叫畫面超違和！

晚上沒人...工人把工地變賭場　設VIP包廂！警逮15人搜K他命

英國鋼琴家街頭演奏　遭持五星旗陸客要求「刪影片」！引全球關注

老了用不到小兄弟！英63歲翁路邊「揮刀自宮」　命根全斷噴血亡

20歲女被身材羞辱　飛土耳其「縮胃減肥」！花10萬動刀卻感染死亡

挑戰騎自行車到印度　2寶爸疑吃下「毒蘑菇」墜崖身亡！

這顆草莓要價2萬！比iPhone還重　農主自豪「史上最棒美人姬」

談判內幕曝！以色列要「驅逐哈瑪斯高層」換停火　卡達：行不通

美媒曝：以色列提議最多停火2個月　換取哈瑪斯釋放所有人質

瓜地馬拉毒梟「劫車屠殺16人」殘忍焚屍　重判808年監禁

日本3條新幹線多段「全天停駛」　JR東日本證實：電線垂落導致

韓傳統水產市場深夜大火！建築燒到「只剩骨架」　商家怒尹錫悅作秀

月經前特別累、脾氣變暴躁？5招改善經前症候群

第2波嚴寒低溫將臨！全台冷凍庫「恐跌破5℃」　轉晴回溫時間曝

不止「多兩個零」！華銀爆連出3包誤發3.5萬筆資料　影響142人

新北歡慶農民節　侯友宜表揚50優秀農友

柯文哲佈局新人事！　傳將接民眾黨秘書長⋯周榆修回應了

許瑋甯幫林心如慶生！貼臉開心比YA　網感動：夢回《16個夏天》

日幣已近31年新低　法人提醒一旦反轉航空旅遊業受衝擊

泌尿醫驚見「精液量越來越少」！曝5大原因：萎縮了

新北勞軍賀新年！感謝國軍保家衛國　侯友宜致贈慰勞金

年節大掃除！新北市圖推暑假收納營隊　讓孩童變身大幫手

氣質姐違規穿越馬路！駕駛「被正到」愣住狂拍

國際熱門新聞

Shein商品照「驚見裸體」！　官網急下架

黃仁勳為員工抽獎　中獎人竟叫「華為」

岳母睡了女婿！　女兒婚後2年才知「母女丼」

禦寒熱飲「薑茶只排第3」　冠軍是它

知名台籍街頭藝人「氣球人」澳洲身亡

南韓首爾「體感零下21.7℃」漢江結冰柱

英鋼琴家街頭演奏　遭陸客要求「刪影片」

單日24死！以軍遭反殺　戰後最致命打擊

爸媽夫妻臉　女兒好奇幫測DNA發現血緣關係

新疆西部爆7.0強震　美地質調查局估「災損廣泛」

看奶還是臀？研究：IQ越高「越喜歡胸部」

她曾體重破百　變身健美辣妹還交男友了

日人妻遭「台男」詐騙　為還債下海拍AV

美股道瓊首度攻破38000點大關　台積電ADR反跌1.02%

更多熱門

相關新聞

老了用不到小兄弟！翁「揮刀自宮」噴血亡

老了用不到小兄弟！翁「揮刀自宮」噴血亡

英國63歲男子羅奇（Reginald Alan Roach）1年多前在田野切斷了自己的陰莖，而導致失血過多、不幸身亡。如今，當局展開調查後，於今年1月19日確認附近的人們確實已盡力搶救其生命，只是羅奇最終仍不治身亡，因此高級驗屍官羅伯遜（Kate Robertson）表示，羅奇的案子將以輕生作結。

英航班強風「空中搖晃」驚險降落　全機鼓掌

英航班強風「空中搖晃」驚險降落　全機鼓掌

警察沒接到電話　1小時後發現4具屍體

警察沒接到電話　1小時後發現4具屍體

8乘客空中打架攻擊空服員　飛機迫降葡萄牙

8乘客空中打架攻擊空服員　飛機迫降葡萄牙

影／網紅拍片起跳摸籃框　重摔撞地亡影片曝

影／網紅拍片起跳摸籃框　重摔撞地亡影片曝

關鍵字：

國際焦點英國倫敦鋼琴家卡瓦納

讀者迴響

熱門新聞

身分證拿出來！2024全中吃火鍋免費

快訊／陽明山「雪越下越大」　民眾嗨翻打雪仗、堆雪人

浩子無故請假《新時代》5個月爆退出！公司證實

館長開箱超派丼飯！疑把橡皮筋吞下肚頻讚好吃

不斷更新／新北三峽、烏來都下雪了！　全台雪線一次看

快訊／三峽農場降瑞雪！上山車潮湧現

最強寒流還沒來！最凍時間曝　北部低溫恐探6度以下

一家5口陳屍住處　手頭拮据3幼子仍讀私校

烏來也下雪了！「967高地」美景曝光

快訊／追雪地點+1！台中山區清晨6點下雪了

1家5口被錢逼死！知情人士曝「錢莊夠狠黑幕」

快訊／陽明山「雨夾雪」　太平山、拉拉山、馬祖凌晨下雪了

玩耍撞到後腦杓！嘉義女童午睡叫不醒送醫亡

「樂天女孩」熊霓爆熱戀徐薇台大學霸兒

即／被暴打後首發聲！Toyz還原事件始末

更多

最夯影音

更多
「超哥餐廳」店長還原Toyz用餐情況　心疼老闆..抱不平：平常個性超好的！

「超哥餐廳」店長還原Toyz用餐情況　心疼老闆..抱不平：平常個性超好的！
陶晶瑩哭了！淚控股東「背信賺價差」　公司遭查封「自掏腰包付員工年終薪水」

陶晶瑩哭了！淚控股東「背信賺價差」　公司遭查封「自掏腰包付員工年終薪水」

花200入會員！要50顆蛋被拒　超派女客飆高音：不然退1千

花200入會員！要50顆蛋被拒　超派女客飆高音：不然退1千

加拿大-42°C結凍測試！熱麵放2小時→叉子浮空

加拿大-42°C結凍測試！熱麵放2小時→叉子浮空

李棟旭心疼姪女受難...自打8巴掌　《殺人者的購物中心》開播就有爆點

李棟旭心疼姪女受難...自打8巴掌　《殺人者的購物中心》開播就有爆點

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

限時抽!阿聯酋商務艙機票

限時抽!阿聯酋商務艙機票

阿聯酋航空杜拜商務艙機票+高級酒店住宿等好禮，總價值超過26萬元!等你來拿!

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面