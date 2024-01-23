日本3條新幹線多段「全天停駛」　JR東日本證實：電線垂落導致

記者張寧倢／編譯

日本新幹線23日上午發生電力設備故障，目前已經確認是高架電車線垂落影響供電，2名工人據稱因觸電送醫，其中50多歲男性重傷、40多歲男性輕傷。JR東日本稍早下午時分宣布，東北、上越、北陸等3條新幹線部分區間實施雙向全天停駛。

▲日本新幹線23日發生電線垂落造成大規模停電，列車動彈不得，乘客被迫走緊急避難樓梯走下高架橋。（圖／CFP）

根據每日新聞社等日媒報導，JR東日本23日下午4點後宣布，東北新幹線的「東京─仙台」區間、上越新幹線全線、北陸新幹線「東京─高崎」區間雙向列車實施全天停運。另外，作為迷你新幹線營運的山形新幹線也受到東北新幹線影響，「福島─東京」雙向路線全天停運。

此前，東北、上越、北陸等3條新幹線上午10時因停電大規模停駛。JR東日本表示，目前已經確認了埼玉市中央區上野站和大宮站之間有一處新幹線的高架電車線垂落，幾乎快要碰到鐵軌，且支撐高架電線的金屬零件等地面設備也發現受損，但詳細原因仍在調查中。

▲新幹線乘客走避難樓梯離開列車行駛的高架橋。（圖／CFP）

據共同社報導，新幹線停電後，乘客們對於突如其來的狀況感到驚訝，全天停運也造成各地車站擠滿了無法搭上車的旅客，車站人員忙得不可開交。富山市74歲的堀井永子表示，他們夫妻乘坐從金澤開往東京的新幹線，突然在埼玉停了下來，還必須從高架橋走緊急避難樓梯下來，不過仍然慶幸地說「能夠出來就安心了」。