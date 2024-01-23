陸男自製「火箭筒煙火」自爆！手掌炸爛血肉模糊、肚子轟掉一大塊

▲「火箭桶煙火」起初成功發射了幾發，但後來就自爆了。（圖／翻攝微博）

記者蔡紹堅／綜合報導

河南焦作日前發生一起煙火爆炸事故，三名年輕人用自製的「火箭桶煙火」在戶外進行測試，但才射了沒幾發，火箭桶突然就炸開，兩人的手掌被炸得血肉模糊，一人的肚子被轟掉了一大塊。

根據陸媒報導，目擊者指出，三名年輕人當晚在焦作的東方紅廣場測試自製的火箭桶煙火，其中一個人拿著電子打火氣，一根電線上面接了4根砲，不知怎麼一回事直接引燃了，一個人的左手手腕全部碎掉，另一個人的左手碎了一半。

目擊者說，還有一個是在一邊旁觀的，肚子被轟掉了一塊肉，衣服都轟爛了。

目擊者說，還有幾名路人也被爆炸波及，但傷勢沒有前面那幾個人嚴重，應該沒有大礙。

河南官方隔日通報，事故是因煙火爆竹燃放操作不當引發，導致了三名燃放者受傷，已送醫救治，沒有生命危險。