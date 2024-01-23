陸男自製「火箭筒煙火」自爆！手掌炸爛血肉模糊、肚子轟掉一大塊

▲「火箭桶煙火」起初成功發射了幾發，但後來就自爆了。（圖／翻攝微博）
記者蔡紹堅／綜合報導
河南焦作日前發生一起煙火爆炸事故，三名年輕人用自製的「火箭桶煙火」在戶外進行測試，但才射了沒幾發，火箭桶突然就炸開，兩人的手掌被炸得血肉模糊，一人的肚子被轟掉了一大塊。
根據陸媒報導，目擊者指出，三名年輕人當晚在焦作的東方紅廣場測試自製的火箭桶煙火，其中一個人拿著電子打火氣，一根電線上面接了4根砲，不知怎麼一回事直接引燃了，一個人的左手手腕全部碎掉，另一個人的左手碎了一半。
目擊者說，還有一個是在一邊旁觀的，肚子被轟掉了一塊肉，衣服都轟爛了。
目擊者說，還有幾名路人也被爆炸波及，但傷勢沒有前面那幾個人嚴重，應該沒有大礙。
河南官方隔日通報，事故是因煙火爆竹燃放操作不當引發，導致了三名燃放者受傷，已送醫救治，沒有生命危險。
1月19日晚上九点半，河南省焦作市东方红广场。— 李老师不是你老师 (@whyyoutouzhele) January 19, 2024
三名年轻人疑似在引燃自制的炮竹时发生意外被炸伤，有人当场手被炸飞了。
现场有民众称他们手里不是炮，看见他们在接电线，因此怀疑是雷管。 pic.twitter.com/Db2stS36U4
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